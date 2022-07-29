Позитив вважає, що Потап повинен повернутися до України: "Я не єдиний, хто про це каже"

Репер Позитив розповів про ставлення до Потапа, який так і не повернувся до України. Він поділився про спілкування з ним і зізнався, що просить його "заїхати" додому.

Український репер Позитив тісно спілкувався з Потапом до повномасштабного вторгнення, перед яким продюсер виїхав до Іспанії.

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Позитив про спілкування з Потапом

Виконавець розповів, що тепер дуже рідко спілкується з другом та колишнім продюсером. До того ж їхні листування дуже поверхневі.

Не лише про Потапа, про всіх, хто опинився за кордоном до війни, можу сказати, коли я з ними розмовляю, я розумію, що їм дуже складно розуміти що вони і як вони. Вони не бачили ракет, вони не бачили, що тут дійсно коїться. Вони поки що не були в тих містах, де ми були,

– сказав Позитив.

Репер додав, що дружба між ними досі існує, але в трохи іншому вигляді: "Для мене він не відійшов кудись в інший світ. Все одно я йому пишу, він мені пише. Можемо три дні, тиждень, місяць можемо не спілкуватися. Але все одно: "Братан ти як?", "я там і там, те роблю". Це все є. Але воно, звісно, інше, це спілкування".

Як Позитив просить друга повернутися в Україну

"Я чесно скажу те, що я йому пишу, приміром, що мені його дуже не вистачає, мені не вистачає свого старшого брата, свого баті, який може мені щось зараз підказати. Але я розумію, що таким чином я зараз стаю сильніше і якось сам вирулюю все, що коїться тут", – зауважив репер.

Позитив підкреслив, що вважає, що Потап повинен повернутися до України. Він додав, що продюсер за кордоном допомагає сім'ям і піклується про колег, але заїхати додому йому б не завадило.

Я думаю, що так. Я не єдиний його друг, який йому про це каже. Але, мені здається, що дуже складно йому, мабуть, сприймати це все і розуміти, як він повернеться, що воно буде. Я дуже хочу, щоб він повернувся, заїхав і просто показав свою любов, яку він показує там. Так само і Настя. Щоб вони, все ж таки, це зробили. Бо нема нічого, що може цьому зашкодити,

– вважає артист.

"Я знаю точно, що у них є там якісь ідеї. Але, звісно, я йому кажу: "Приїдь. Ми тут обіймемося, ми поїдемо до військових і ти будеш тут зараз батею, який зараз приїде і це все зараз зробить". Я дуже сподіваюся, що він все ж таки зробить це", – підсумував Позитив.

, співачка Анастасія Приходько вкрай негативно висловлюється про Потапа та інших артистів за кордоном. Вона іронічно поділилась, як вітатиме їх з перемогою

Інтерв'ю з Позитивом: дивіться відео онлайн