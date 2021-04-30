Після розлучення Позитив ледь не поцілувався з Анною Трінчер: яскравий кліп на пісню Kiss

Минулого тижня ексучасник гурту "Время и Стекло" Позитив оголосив про розлучення з дружиною. Після болісного розриву він став героєм нового кліпу Анни Трінчер. У яскравому відео на пісню Kiss зірки ледь не поцілувались.

Суперфіналістка "Голосу країни" та зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер презентувала кліп на нову запальну пісню Kiss. У ньому з'явився Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній).

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За сюжетом, ексучасник гурту "Время и Стекло" – хлопець мрії дівчини-заучки. У кліпі 19-річна Анна Трінчер показала підготовку до зустрічі з красунчиком-кумиром, яка так і не відбулася. В одному з епізодів відео співаки з'явилися у кадрі разом. Їх зняли за секунду до поцілунку в губи.

"Я мрію, щоб ця пісня стала піснею вашого літа! Закохуйтеся під неї, цілуйтеся і проведіть це літо незабутньо", – прокоментувала прем'єру артистка.

Анна Трінчер – Kiss: дивіться відео онлайн

Що відомо про розлучення Позитива: