Позитив чесно зізнався, чи виступає гурт "Время и Стекло" на корпоративах

Гурт "Время и Стекло" розпався майже два роки тому на піку популярності. Надя Дорофєєва швидко розпочала сольну кар'єру, тож на корпоративи їздить лише вона. Разом з Позитивом співачка більше не виступає навіть за великі гроші.

Поки DOROFEEVA випускає хіти, знімає кліпи та дає сольні концерти, Позитив лише готує перше відео та альбом. Зараз він учасник Mozgi, тож виступає на фестивалях, концертах і корпоративах лише у складі чоловічого гурту. Повертатися на сцену з Надею Дорофєєвою артист не буде, адже історія "Время и Стекло" вже відгриміла. Зірки не спокушаються навіть на шалені гонорари за приватні вечірки.

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Гурт "Время и Стекло" давно закритий. На корпоративи їздить Дорофєєва, а якщо замовляють, ми не виступаємо. Якщо Позитива обговорювати, то він теж сольний артист, який незабаром випустить альбом,

– розповів Позитив.

Надя Дорофєєва та Позитив / Фото з інстаграму

Він визнає, що реліз його сольного альбому справді затягнувся: "Ми його вже довго готуємо, всі зачекалися". Репер пояснив, що все через шалений графік гурту Mozgi.

Були дуже-дуже веселі корпоративи, у нас не було вільного дня,

– зізнався Позитив.