Колишній учасник дуету "Время и Стекло" Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) пригадав розпад колективу. Він розповів, хто прийняв рішення завершити кар'єру одного з найпопулярніших російськомовних гуртів.

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Хто був ініціатором розпаду "Время и Стекло"

Позитив вперше зізнався, що розпад гурту зініціювала Надя Дорофєєва. Вона довгий час мріяла про початок сольної кар'єри.

Всі дівчатка, що працюють в групах, хочуть бути сольними артистками. У нас була розмова, коли Надя сказала: "Ми загралися з дуетом, закриваймо наш проєкт і йдемо далі". Вона мені просто сказала: я хочу йти сольно. Як мені здавалося, це дурна ідея, я б міг ще попрацювати в групі, я думаю, що і Надя,

– поділився репер.



"Время и Стекло" / Фото з інстаграму гурту

Та таке рішення Наді Дорофєєвої не могло зіпсувати стосунки колишніх солістів "Время и Стекло". Вони залишаються близькими друзями.

"У нас дружні стосунки. Паралельно з цим ми компаньйони й партнери по успіху. Ми працюємо в одній студії, я чую будь-які демки, які вона записує, колаборації. Часто вона може запитати мою думку, і мені приємно. Те ж саме по моїх треках, які я збираюся випускати, – я ставлю їй і питаю думку", – розповів Позитив.

Зауважимо, що попри розпад, ексучасники дуету не відкидають думок про возз'єднання. Позитив заявляв, що це може статися, але нескоро. Адже Надя Дорофєєва працює над сольною кар'єрою, а Олексій – у гурті MOZGI.

Розпад "Время и Стекло"