Відома українська співачка Надя Дорофєєва, що виступає під псевдонімом DOROFEEVA, презентувала перший у 2021 році кліп. Зірка зняла ролик на пісню raznotsvetnaya.
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Надя Дорофєєва презентувала нову пісню й кліп
Кліп для виконавиці зняла знаменита Таня Муіньо. У ролику Надя Дорофєєва постала з перукою платинової блондинки з асиметричним чубчиком та позувала верхи на коні. Співачка приміряла й інші вбрання – мереживні корсети, одяг зі шкіри та хутряні шуби.
Сміливість потрібна нам усім. Сміливість любити й відкрито говорити про свої почуття: починаючи з першого кроку, першого визнання, закінчуючи сміливістю любити когось відкрито, незважаючи на засудження суспільства та інші заборони,
– поділилась Надя Дорофєєва.
"Я переконана, що кохання не має одного кольору. У кожного з нас він свій, унікальний. raznotsvetnaya – любов, яка, зіштовхуючись з перешкодами, стає ще сильнішою, яскравішою і різнобарвнішою. Який колір у твого кохання?" – написала зірка під відео.
DOROFEEVA – raznotsvetnaya: дивіться відео онлайн
Реакція мережі
Шанувальники вже активно діляться враженнями від релізу артистки. Вони по-різному оцінюють її працю в коментарях:
- "Супер. Пісня для всіх і кожного, незалежно від кольору, настрою та віку";
- "Боже мій, це шикарно, неперевершено, кольорово";
- "Дуже душевна пісня, як же мені сподобались всі образи Наді";
- "Зараз ця пісня гратиме з кожної праски, навіть тим, кому не сподобалось, нав'яжуть";
- "Кліп і музика просто супер";
- "Кліп незвичний для стилю Наді. Але пісня неймовірна. Впевнена, що вже завтра буду її наспівувати";
- "Дивлюсь кожен новий кліп Дорофєєвої та ставлю запитання – у цього всього є сенс, чи просто бізнес?".