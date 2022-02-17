Відома українська співачка Надя Дорофєєва, що виступає під псевдонімом DOROFEEVA, презентувала перший у 2021 році кліп. Зірка зняла ролик на пісню raznotsvetnaya.

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Надя Дорофєєва презентувала нову пісню й кліп

Кліп для виконавиці зняла знаменита Таня Муіньо. У ролику Надя Дорофєєва постала з перукою платинової блондинки з асиметричним чубчиком та позувала верхи на коні. Співачка приміряла й інші вбрання – мереживні корсети, одяг зі шкіри та хутряні шуби.

Сміливість потрібна нам усім. Сміливість любити й відкрито говорити про свої почуття: починаючи з першого кроку, першого визнання, закінчуючи сміливістю любити когось відкрито, незважаючи на засудження суспільства та інші заборони,

– поділилась Надя Дорофєєва.

"Я переконана, що кохання не має одного кольору. У кожного з нас він свій, унікальний. raznotsvetnaya – любов, яка, зіштовхуючись з перешкодами, стає ще сильнішою, яскравішою і різнобарвнішою. Який колір у твого кохання?" – написала зірка під відео.

DOROFEEVA – raznotsvetnaya: дивіться відео онлайн

Зауважимо, що до випуску пісні та кліпу Надя Дорофєєва зробила особливе татуювання на задній частині ноги. Там красується напис raznotsvetnaya (різнокольорова) – назва її нового треку.

Реакція мережі

Шанувальники вже активно діляться враженнями від релізу артистки. Вони по-різному оцінюють її працю в коментарях: