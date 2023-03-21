Могли забухати на студії, – Позитив зізнався, що рік "не просихав" від алкоголю

Ексучасник гурту "Время и Стекло" Позитив заявив, що відмовився від алкоголю, бо останній рік пив щодня. Так він намагався забутися та вгамувати депресію, але на ранок ставало ще гірше.

Олексій Завгородній, якого всі знають як Позитива, сміється з того, що раніше ходив у супермаркет за цікавими сортами віскі, а зараз гуглить корисні продукти для печінки. Річ у тому, що за останній рік він не пив максимум тиждень, у нього був алкоголізм.

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Позитив розповів про алкоголізм

Я "зожник" вже 11 день. Я налаштовуюся зараз, бо останній рік алкоголь був моєю серйозною проблемою. Багато хто відпав одразу. Є такі риби-прилипали, які з тобою на студії можуть забухати… Коли тобі погано, ти намагаєшся заховатися за алкоголем, як за стіною, можеш запити свою депресію, а прокидаєшся зранку й розумієш, що не допомогло, ще гірше стало,

– зізнався Позитив.

Він наголосив, що тверезим почувається краще й більше концентрується на роботі.

"Нескладно, дуже легко все йде. Я почуваюся свіжішим, бо він (алкоголь, – 24 канал) трошки руйнував концентрацію на роботі, на чомусь іншому. Зараз мені легше", – похвалився музикант.

Позитив про свій алкоголізм / Скриншот з відео

До речі, алкоголь з його життя зник, але звертатися за допомогою до психолога Позитив не хоче: "Усі колеги кажуть, що психологи допомагають. Я ще не пішов, я рогатий, я телець, тому блочу цю інфу й кажу: "Ні, ні, я сам справлюся". Але дійсно складно".