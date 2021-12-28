В одному з нових випусків шоу з Олею Поляковою та Машею Єфросиніною зірки обговорили інтимне здоров'я. Маша Єфросиніна пригадала, яким був її перший секс.

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Маша Єфросиніна про перший сексуальний досвід

Зірка зізналась, що загалом її статеве життя розпочалося з бойфрендом Миколою. Тоді вони були шалено закохані один в одного.

"Якось він мені приносить книжечку і каже: "Сьогодні ми пробуватимемо все з цієї книги“. Ну мені дуже сподобалися ці проби", – поділилась Маша Єфросиніна.

Однак саме перший секс ведуча пригадала не так радісно. Вона підкреслила, що не готова про нього розповідати.

Мій перший секс це був повний відстій! Я навіть не хочу згадувати про нього. Він огидний, жахливий, який завдав мені багато болю та страждань. Я досі не можу наважитись на те, щоб про нього сказати,

– наголосила знаменитість.

На запитання, чи не був часом цей досвід насильницьким, вона відмовилась відповідати.

Додамо, про свій перший інтимний досвід розповідав і співак MELOVIN. Він зізнавався, що вперше мав секс у 2020 році, тобто тоді, коли йому було 23. Та на відміну від Маші Єфросиніної, схоже, MELOVIN не має негативних емоцій щодо найпершого випадку інтиму. Бо на той час виконавець відчував любов до партнера.