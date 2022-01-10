Повний ігнор і відраза, – Анна Трінчер поскаржилась на медсестру з державної лікарні
Джерело:інстаграм Анни Трінчер
У перші дні січня наречений Анни Трінчер переніс складну операцію на коліні. Три дні співачка провела з ним у державній лікарні. Як з'ясувалось, закохані виписалися раніше через медсестру, яка робила все з відразою.
Скандальному блогеру Олександру Волошину зробили планову операцію через стару травму, яку отримав на футболі. Він довірився медикам з державної лікарні й залишився задоволений хірургами. Тоді як медсестри його розчарували.
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Анна Трінчер поскаржилась на медсестру з державної лікарні
Своє невдоволення персоналом висловила 20-річна співачка, яка ночувала в палаті коханого. Вона зізналась, що "ненавидить державні лікарні", бо раніше кожен день там був для неї випробуванням.
Так, у перший і третій день за Волошином наглядав "чудовий медбрат", а другого дня їм дісталась жахлива медсестра.
До неї було неможливо звернутися. Все, що я просила, вона робила з такою послугою, ніби я винна їй мільйон доларів і не повертаю вже третій рік. На всі мої прохання був повний ігнор і відраза,
– поскаржилась Анна Трінчер.
Ба більше, наречений співачки поскандалив з санітаркою. Так, зірка навчилась робити уколи, аби швидше повернутися додому. У державній лікарні пара провела усього три з обіцяних шести днів.
Анна Трінчер скаржиться на медсестру державної лікарні / Відео з інстаграм-сторіс співачкиЗауважимо, Анна Трінчер хоч і боїться лікарів, але сама невдовзі ляже під ніж. Дівчина планує збільшити груди й вже здає всі необхідні аналізи.