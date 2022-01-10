Скандальному блогеру Олександру Волошину зробили планову операцію через стару травму, яку отримав на футболі. Він довірився медикам з державної лікарні й залишився задоволений хірургами. Тоді як медсестри його розчарували.

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Анна Трінчер поскаржилась на медсестру з державної лікарні

Своє невдоволення персоналом висловила 20-річна співачка, яка ночувала в палаті коханого. Вона зізналась, що "ненавидить державні лікарні", бо раніше кожен день там був для неї випробуванням.

Так, у перший і третій день за Волошином наглядав "чудовий медбрат", а другого дня їм дісталась жахлива медсестра.

До неї було неможливо звернутися. Все, що я просила, вона робила з такою послугою, ніби я винна їй мільйон доларів і не повертаю вже третій рік. На всі мої прохання був повний ігнор і відраза,

– поскаржилась Анна Трінчер.

Ба більше, наречений співачки поскандалив з санітаркою. Так, зірка навчилась робити уколи, аби швидше повернутися додому. У державній лікарні пара провела усього три з обіцяних шести днів.

Анна Трінчер скаржиться на медсестру державної лікарні / Відео з інстаграм-сторіс співачки

Зауважимо, Анна Трінчер хоч і боїться лікарів, але сама невдовзі ляже під ніж. Дівчина планує збільшити груди й вже здає всі необхідні аналізи.