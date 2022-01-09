Відомий український танцівник Євген Кот розповів про свої травми. Він зізнався, що "цілими" в нього залишилися лише 2 ліктьові суглоби.

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Як Кот травмувався на концерті Тіни Кароль

Всі інші частини тіла хореографа зазнавали численних травм. Сильно травмувався Євген Кот і тоді, коли танцював з Тіною Кароль.

"Я мав досвід працювати у балеті Тіни Кароль у 19 років. Рік у неї танцював. Був номер на пісню "Пупсик". І був там трюк, коли я пролітав через дівчат та мав приземлитися", – поділився артист.

Однак все пішло не за планом, і Євген Кот міг "приземлитися" на Тіну Кароль. Щоб врятувати співачку, танцівник був змушений впасти в іншому місці.

Одного разу чи хлопці застрягли працювати з аудиторією – я бачу що стрибаю, але дівчат не зможу перестрибнути. Я летів вниз головою на руки. Летів на Тіну, Яну Заєць та Катю Кузьменко. І падаю прямо на руки. Мої зап'ястя одразу набрякли й на сцену далі я не вийшов,

– зізнався хореограф.

Чоловік додав, що попри шалений біль у зап'ястях він продовжив виступати в турі.

Зазначимо, що у 19 років юнак намагався знайти роботу й звернувся до 50-річного знайомого чоловіка. Однак той лиш запропонував йому стати утриманцем заможного "дяді". Та Євген відмовився від непристойної пропозиції, і, схоже, саме після цього став зіркою балету Тіни Кароль.