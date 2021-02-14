Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк показала 2 спокусливі образи з нагоди Дня святого Валентина. Вона похизувалась відвертим декольте й засвітила пружні груди.

Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк не змогла оминути День святого Валентина. Вона потішила прихильників 2 тематичними сексуальними образами, які розбурхали уяву й завели мережу.

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Леся Нікітюк в еротичних образах

Телеведуча продемонструвала фігуру у білій та червоній сукні. Для першого аутфіту зірка позувала перед камерою на кріслі. Вона проникливо дивилась в об'єктив, чим додала фото перчинки.

Леся Нікітюк постала в білій мінісукні з відвертим декольте та широкими рукавами без бретелей. Вона похизувалась стрункими ніжками та бездоганною фігурою. Вбрання знаменитість доповнила сріблястими босоніжками на високих підборах, золотим браслетом на руці та ланцюжком на шиї.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Для іншого образу телеведуча підібрала схожу сукню, однак червоного кольору. Вона ще більше підкреслила глибоке декольте зірки та її пружні груди.Спокусливий аутфіт Леся Нікітюк доповнила золотистим масивним ланцюжком з підвіскою у вигляді зірки, сережками, браслетом і великою кількістю каблучок.

Знаменитість розпустила волосся та вирівняла його, зробивши акцент на чубчику. Леся Нікітюк також зробила гарний макіяж на обличчі. Вона підкреслила очі блискучими тінями і довгими чорними стрілками, а губи нафарбувала помадою винного кольору.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк