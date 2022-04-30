"Повибивало вікна і двері": дві ракети вдарили біля будинку бандуристки Марини Круть у Києві

Ввечері 28 квітня ворог вдарив по Києву. Дві ракети влучили у житловий будинок у Шевченківському районі й забрали життя журналістки Віри Гирич. Як з'ясувалося, її сусідка – Марина Круть. Квартира бандуристки теж пошкоджена.

На щастя, сама Марина Круть, яка брала участь у Нацвідборі Євробачення-2020, не постраждала. Вона виїхала зі столиці на рідну Хмельниччину, де ввечері 28 квітня теж були "прильоти". Натомість квартира бандуристки дещо пошкоджена – вибуховою хвилею вибило вікна, двері, знесло навіть вазони.

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Ракети пошкодили квартиру Марини Круть у Києві

Дві ракети прилетіли за 100 метрів від нашого будинку в Києві. Цього ж вечора прилетіло й у Хмельницьку область, де я зараз. Вибуховою хвилею повибивало вікна і двері,

– розповіла Марина Круть.

Вона згадала й про журналістку Віру Гирич, яка була її сусідкою по району.

"Загинула одна людина. Журналістка, яка працювала у "Свободі слова", Віра Гирич. Ракета залетіла прямо в її квартиру. Світла пам'ять Вікторії, яка була нашою сусідкою", – щемливо написала бандуристка.

Квартира Марини Круть після ракетного удару по Києву: відео

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У новому дописі вона звернулася до захисників і захисниць України й пообіцяла, що до кінця життя її концерти для них безкоштовні.

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Повний текст публікації Марини Круть:

Вчора дві ракети прилетіли за 100 метрів від нашого будинку в Києві. Цього ж вечора прилетіло й у Хмельницьку область, де я зараз.

Вибуховою хвилею повибивало вікна і двері. Загинула одна людина. Журналістка, яка працювала у "Свободі слова", Віра Гирич. Ракета залетіла прямо в її квартиру. Світла пам'ять Вікторії, яка була нашою сусідкою. Тепер і заради ще однієї людини ми мусимо боротись і жити.

Я знаю, що багато з моїх підписників воюють. Хлопці і дівчата, знайте, що після перемоги всі концерти до кінця мого життя безкоштовні для вас.

Дівчата вертаємось скоріше, нам треба поприбирати район і хату, посадити нові вазони і вікна поставити.