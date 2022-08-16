Аніта Луценко, як і багато інших українок, поїхала за кордон, щоб убезпечити доньку від війни. Наразі тренерка боїться повертатися в Україну, адже тут все ще небезпечно.

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Аніта Луценко про чоловіка та повернення в Україну

Тренерка зізналася, що жити за кордоном не планує, але й повертатися в Україну не поспішає. У Києві все ще небезпечно, часто оголошують повітряну тривогу, ніхто не знає, куди може прилетіти російська ракета.

Аніта дуже сумує за довоєнним життям, хоче повернутися. Вона, як і всі українці, прагне, щоб все було як колись: стабільно та зрозуміло, класно і зручно.

Прихильників Луценко цікавило питання: "Де її коханий?". Аніта розповіла, що Олександр зараз не з нею, однак де саме не зазначила.

Аніта Луценко про життя за кордоном і повернення в Україну / Скриншоти інстаграм-сторіс тренерки

Нагадаємо, Тоня Матвієнко з донькою також зупинитися у Великій Британії. 6-річна Ніна піде у перший клас саме в цій країні. Але поки в дівчинки не почалося навчання, зіркова матуся разом з нею приїхала в Україну. Тут вони проведуть кілька тижнів разом з Арсеном Мірзояном, який дуже скучив за сім'єю.