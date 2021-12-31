Поважати себе, – Оксана Муха порадила, як кожен з нас може боротися з російським ворогом

Все більше новин розповідають нам про російські війська на кордоні, а українські музичні рейтинги переповнені російськими артистами. Оксана Муха розповіла, як кожен може боротися з ворогом.

Відома українська співачка Оксана Муха розповіла, як кожен українець може протистояти ворогу – Росії. На її думку, обов'язково слід думати про інших, а особливо про українських воїнів.

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"Треба поважати себе, згуртуватися в українському та відштовхувати ворога у всіх можливих фронтах. На це зараз такий час. Розумію, що хтось скаже: "А я так не хочу, це моє життя". Але воїнам, які зараз на фронті, теж хочеться жити своїм життям. Їм теж багато чого не подобається, але зараз вони у боротьбі з ворогом. Завтра вони віддадуть своє життя за те, щоб ми жили так, як хочемо", – поділилась виконавиця.

Можливо, мені легко говорити, бо я із західної України, тут народ згуртованіший, свідоміший. Нас не винищували голодом і не заселяли російськомовне населення, якому казали, що це його земля. Щоб цього не повторилося, треба вчити історію,

– зауважила Оксана Муха.

Співачка наголосила на тому, що знання історії відіграє важливу роль у становленні нації. Вона вважає, що якби кожен з нас досконало знав історію України й історію свого роду, було б набагато легше гуртуватися й боронити свій край.

"Дуже переживаю за те, які історики будуть в наших дітей. Бо вчитель має розповідати історію, як фільм, бути закоханим в неї, смачно подавати її. Щоб вона запам'ятовувалася дітям, була розкладена по поличках. Наша історія дуже складна, було багато подій. Але дуже важливо, щоб діти знали її. Щоб знали родинне дерево", – підкреслила знаменитість.



Оксана Муха / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Інтерв'ю Оксани Мухи для 24 каналу: дивіться відео онлайн