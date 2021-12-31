Відома українська співачка Оксана Муха розповіла, як кожен українець може протистояти ворогу – Росії. На її думку, обов'язково слід думати про інших, а особливо про українських воїнів.

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"Треба поважати себе, згуртуватися в українському та відштовхувати ворога у всіх можливих фронтах. На це зараз такий час. Розумію, що хтось скаже: "А я так не хочу, це моє життя". Але воїнам, які зараз на фронті, теж хочеться жити своїм життям. Їм теж багато чого не подобається, але зараз вони у боротьбі з ворогом. Завтра вони віддадуть своє життя за те, щоб ми жили так, як хочемо", – поділилась виконавиця.

Можливо, мені легко говорити, бо я із західної України, тут народ згуртованіший, свідоміший. Нас не винищували голодом і не заселяли російськомовне населення, якому казали, що це його земля. Щоб цього не повторилося, треба вчити історію,

– зауважила Оксана Муха.

Співачка наголосила на тому, що знання історії відіграє важливу роль у становленні нації. Вона вважає, що якби кожен з нас досконало знав історію України й історію свого роду, було б набагато легше гуртуватися й боронити свій край.

"Дуже переживаю за те, які історики будуть в наших дітей. Бо вчитель має розповідати історію, як фільм, бути закоханим в неї, смачно подавати її. Щоб вона запам'ятовувалася дітям, була розкладена по поличках. Наша історія дуже складна, було багато подій. Але дуже важливо, щоб діти знали її. Щоб знали родинне дерево", – підкреслила знаменитість.



Оксана Муха / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Інтерв'ю Оксани Мухи для 24 каналу: дивіться відео онлайн

Зауважимо, Оксана Муха також висловилась про російську музику та підтримала Ігоря Кондратюка, який створив петицію про заборону в'їзду гастролерам. На думку виконавиці, країні ще потрібен час для розвитку й для того, щоб побудувати державу з самодостатніми особистостями.