Ткаченко відповів, коли Повалій і Кіркорова нарешті позбавлять звання народних

На 11 місяць великої війни з Росією запроданка Таїсія Повалій та путініст Філіп Кіркоров досі залишаються народними артистами України. Міністр культури Олександр Ткаченко втішив, що закон, за яким їх позбавлять державних звань, уже в процесі.

Поки Росія бомбить Україну ракетами, Таїсії Повалій вистачає мізків співати "Червону руту" на "Блакитному вогнику" в Москві, а Філіпу Кіркорову – виступати для поранених окупантів в окупованому Криму. Усе це зі званнями народних артистів України. Однак у таких статусах вони протримаються ще недовго. На це натякнув міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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Коли Повалій і Кіркорова позбавлять звання "народних"

У жовтні Таїсія Повалій загриміла під санкції РНБО, а на Різдво, 7 січня, Зеленський схвалив санкції проти Філіпа Кіркорова та низки інших артистів з Росії. Тож блазні Кремля перестануть бути "народними" за законом про подолання наслідків русифікації.

Наразі законодавчого механізму позбавлення звань чи орденів не існує, лише є можливість нагороджувати. Зараз ми реєструємо проєкт закону, який розробило міністерство, про подолання наслідків русифікації. Він містить норми, що дозволять державі позбавляти підсанкційних осіб звань чи орденів. З боку колег-депутатів є повне розуміння та підтримка ініціативи,

– прокоментував Олександр Ткаченко.

Він порадував, що такого роду закони – це питання тижнів, а не місяців.

"Є певна процедура проходження реєстрації цього закону. Зараз він знаходиться на підтвердженні в різних міністерствах, потім його винесуть на ухвалення уряду, після цього спрямують до парламенту", – додав міністр культури та інформаційної політики.

Звання "народного" Кіркоров отримав 2008 року від Ющенка за те, що звозив Ані Лорак на Євробачення та зробив "вагомий особистий внесок у розвиток культурно-мистецьких зв'язків України і Росії". Повалій вважається "народною" ще з 1997 року.

Нагадаємо, ще в лютому 2022 року, перед нападом Росії на Україну, Ткаченко пояснював, чому не так просто позбавити Кіркорова звання "народного". По-перше, як і зараз, не було відповідної законодавчої процедури, а, по-друге, так країна "ступала б на тонкий лід", адже довелося б "пройтися" по всім народним.

"Різниці між Кіркоровим і Лорак не бачу. Тому складно пояснити, чому в когось забирати, а в когось – ні", – коментував тоді міністр.