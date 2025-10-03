Принц Вільям вперше за довгий час поділився, у якому стані зараз перебуває його батько та дружина. Про це він розповів у телешоу The Reluctant Traveler, яке вийшло на Apple TV+.
Його Високість зізнався, що для нього "2024 рік був найважчим роком у житті".
Але, знаєте, у всіх нас є труднощі, які трапляються на нашому шляху, і важливо продовжувати рухатися вперед,
– додав принц Уельський, як пише People.
Він зауважив, що зараз "все йде у правильному напрямку", тож Чарльз III та Кейт Міддлтон почуваються вже краще.
Зокрема, у січні в інстаграмі принца та принцеси Уельських вийшов допис, де принцеса Уельська повідомила, що зараз перебуває у ремісії. Тепер і принц Вільям підтвердив цю інформацію.
Це чудова новина, саме так,
– сказав він у відео.
Що відомо про стан здоров'я короля Чарльза III та Кейт Міддлтон?
- На початку 2024 року у Чарльза ІІІ виявили збільшення простати, тож монарху провели хірургічне втручання. Після операції лікарі додатково зробили діагностичні тести, які вказали, що в короля онкологічне захворювання. За рекомендаціями лікарів, Чарльз ІІІ впродовж трьох місяців не займався публічними справами, але вже наприкінці квітня відновив роботу. Зараз він продовжує лікування, та поєднує це з виконанням королівських обов'язків. Зокрема, нещодавно зустрівся з Меланією та Дональдом Трампом.
- У березні 2024 року Кейт Міддлтон оголосила, що їй діагностували рак. Напередодні, у січні, вона перенесла операцію на черевній порожнині й впродовж двох місяців не з'являлася на публіці. Тоді вона почала лікування, а вже у вересні принцеса Уельська оголосила про завершення курсу хімієтерапії. 18 вересня вона офіційно повернулася до роботи, провівши онлайн-зустріч у Віндзорському замку.