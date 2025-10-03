Принц Вільям вперше за довгий час поділився, у якому стані зараз перебуває його батько та дружина. Про це він розповів у телешоу The Reluctant Traveler, яке вийшло на Apple TV+.

Його Високість зізнався, що для нього "2024 рік був найважчим роком у житті".

Але, знаєте, у всіх нас є труднощі, які трапляються на нашому шляху, і важливо продовжувати рухатися вперед,

– додав принц Уельський, як пише People.

Він зауважив, що зараз "все йде у правильному напрямку", тож Чарльз III та Кейт Міддлтон почуваються вже краще.

Зокрема, у січні в інстаграмі принца та принцеси Уельських вийшов допис, де принцеса Уельська повідомила, що зараз перебуває у ремісії. Тепер і принц Вільям підтвердив цю інформацію.

Це чудова новина, саме так,

– сказав він у відео.

Що відомо про стан здоров'я короля Чарльза III та Кейт Міддлтон?