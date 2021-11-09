Зіркове подружжя не приховує щирих почуттів і часто публікує в мережі подібні світлини. Потап і Настя безмежно кохають один одного й не приховують це. Ба більше, вони радо діляться з шанувальниками щасливими моментами з життя.

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Нові фото Потапа і Насті Каменських

Після повернення з мандрівки зіркова дружина продовжує ділитися світлинами. Настя опублікувала декілька знімків, які зробила на пляжі. Ймовірно, закохані позували під час ранкової пробіжки, адже NK зображена у спортивному вбранні. Волосся вона зібрала у недбалий пучок зверху, а на обличчя не наносила косметику.

Закохані щиро усміхалися, насолоджувалися моментом. А також пристрасно поцілувалися на камеру.

"Солодкого ранку вам", – написала NK під знімками.



Настя Каменських і Потап на пляжі / Фото з інстаграму NK



Настя Каменських і Потап на пляжі / Фото з інстаграму NK



Настя Каменських і Потап на пляжі / Фото з інстаграму NK

У коментарях фанати знаменитого подружжя реагують на атмосферні фотографії. Вони залишають на адресу пари чимало приємних слів.