Звездные супруги не скрывают искренних чувств и часто публикуют в сети подобные фотографии. Потап и Настя безгранично любят друг друга и не скрывают этого. Более того, они радостно делятся с поклонниками счастливыми моментами из жизни.

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Новые фото Потапа и Насти Каменских

После возвращения из путешествия звездная жена продолжает делиться фотографиями. Настя опубликовала несколько снимков, сделанных на пляже. Вероятно, влюбленные позировали во время утренней пробежки, ведь NK в спортивном наряде. Волосы она собрала в небрежный пучок сверху, а на лицо не наносила косметику.

Влюбленные искренне улыбались, наслаждались моментом. А также страстно поцеловались на камеру.

"Сладкого утра вам", – написала NK под снимками.



Настя Каменских и Потап на пляже / Фото из инстаграма NK



Настя Каменских и Потап на пляже / Фото из инстаграма NK



Настя Каменских и Потап на пляже / Фото из инстаграма NK

В комментариях фанаты знаменитых супругов реагируют на атмосферные фотографии. Они оставляют в адрес пары много приятных слов.