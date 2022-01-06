Поцілунки під снігом: Тоня Матвієнко показала романтичне відео з коханим

Зіркове подружжя Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна зачарувало миловидним відео. Закохані відпочивали в Яремче і пристрасно поцілувалися на вулиці, коли падав сніг.

Тоня Матвієнко рідко демонструє почуття на публіку. Однак у святковий період потішила шанувальників контентом з коханим.

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Романтичне відео Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна

Артистка опублікувала ролик, який зняла під час відпочинку в Яремче. Коханий артист струсив сніг з дерева, під яким вони разом стояли, а потім пристрасно поцілував її. Подружжя рідко демонструє подібне на публіку, однак щаслива Матвієнко таки поділилася коротким відео з шанувальниками.

Тоня та Арсен були одягнені в зимовий одяг чорного кольору. Вбрання хоча й було темне, але в цій атмосфері виглядало максимально затишно.

"Снігом білим заліпило", – загадково написала Тоня під дописом.