Тоня Матвиенко редко показывает чувства на публику. Однако в праздничный период порадовала поклонников контентом с любимым.

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Романтическое видео Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

Артистка опубликовала ролик, снятый во время отдыха в Яремче. Любимый артист встряхнул снег с дерева, под которым они вместе стояли, а потом страстно поцеловал ее. Супруги редко демонстрируют подобное на публику, однако счастливая Матвиенко поделилась коротким видео с поклонниками.

Тоня и Арсен были одеты в зимнюю одежду черного цвета. Наряды хотя и были темные, но в этой атмосфере выглядели максимально уютно.

"Снегом белым залепило", – загадочно написала Тоня под сообщением.

В канун Святого ужина в рамках проекта " Святая ночь со звездами" Тоня Матвиенко эксклюзивно для читателей 24 канала поделилась рецептом фасоли в томатном соусе. Как приготовить блюдо, которое каждый год есть на праздничном столе знаменитости – узнайте по ссылке.