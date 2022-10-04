"Не плакав, вибачення не просив": Потап нібито збрехав, що Ургант телефонував йому в сльозах

У вересні Потап врешті-решт повернувся в Україну й дав перше після 24 лютого інтерв'ю. Репер зізнався, що на початку війни йому телефонував Іван Ургант – плакав і вибачався за країну. Щоправда, сам телеведучий ці слова спростував.

44-річний Іван Ургант справді один з небагатьох російських селебріті, які відкрито підтримали Україну в перший день повномасштабної війни. У коментарі росЗМІ він підтвердив, що телефонував Потапу, але у слухавку не ридав, інформує 24 канал.

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Потап збрехав, що Ургант плакав і вибачався за Росію

Очевидно, Івану Урганту не сподобалося, що Потап проговорився про його дзвінок в інтерв'ю й зробив з цього сенсацію. Шоумен не став заперечувати, що в перші дні війни розмовляв з репером, але уточнив – не плакав і не просив вибачення за всю Росію.

Я не звик коментувати приватні розмови в публічному просторі, бо вважаю, що приватна телефонна розмова стосується лише тих людей, які говорять, і тих спецслужб, які слухають. Виявляється, не тільки. У такому разі повідомляю. У слухавку не плакав. Вибачення за країну не просив,

– різко заявив Іван Ургант.

Жодних інших деталей розмови російський телеведучий не розкрив.