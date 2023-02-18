"Іспанський сором": репер Потап нарвався на критику після треку про волонтерів

Репер і продюсер Потап днями презентував трек, який присвятив українським волонтерам. У мережі по-різному відреагували на пісню – є чимало коментарів про те, що вона "паплюжить" діяльність волонтерів.

Репер Олексій Потапенко вчора, 17 лютого, презентував трек та кліп "Волонтер". Пісня присвячена українським волонтерам, а саме проєкту "Добробат".

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Потапа розкритикували через трек про волонтерів

Потап розповідав, що надихнувся на створення пісні, коли відвідав батальйон "Добробат". Він вирішив подякувати кожному свідомому українцеві, що на своєму фронті працює над перемогою.

Потап – "Волонтер": дивіться відео онлайн

Та в мережі з цього приводу є різні думки. Підписники репера розкритикували його через примітивність тексту, та висловили думку, що трек знецінює діяльність волонтерів. Користувачі радять Потапу "піти з українського шоубізу" і "видалити пісню", а також нагадують йому про перебування за кордоном.

"Потап об'єднав всю Україну в іспанському соромі";

"Завдяки Потапу народився новий жанр: крінж-хоп";

"Це просто треш. На фоні інших реально від серця створених витворів";

"Образливо за волонтерів. Це люди, які заслуговують на повагу, а не на подібні пісні. Потап – це жах. Соромно, що це можуть почути за межами України. Не брався творити музику війни, то не треба було й починати!";

"Ця пісня паплюжить наших волонтерів, який сором. Як взагалі можна будо "народити" такий "геніальний" текст";

"Поняття "іспанський сором" заграло новими фарбами";

"Абсолютний несмак та дискредитація наших прекрасних волонтерів".

Також Потапа розкритикувала нова дівчина Володимира Остапчука Катерина Полтавська. Вона пожартувала щодо його нового псевдоніму "Potap" та негативно висловилась про текст пісні.

Катерина Полтавська про пісню Потапа / Фото з інстаграм-сторіз

Та варто додати, що проєкт "Добробат", над яким працюють добровольчі батальйони волонтерів, після випуску пісні подякував Потапові за "творчість, яка додає сил". Також є й позитивні коментарі:

"Мені подобається";

"Кайф! Нарешті пісня про волонтерів";

"Слухаю із задоволенням".

Зауважимо, що під час повномасштабної війни Потапа критикують не тільки підписники та користувачі мережі, але й українські зірки. Наприклад, репер ХАС дорікав продюсерові через втечу в Іспанію та називав його "барселонською теробороною".

Даніель Салем тим часом запрошував Потапа на інтерв'ю, а той відмовився. Ведучий припустив, що він образився: кількома місяцями раніше він закликав продюсера повернутися до України.

, журналісти 24 Каналу звернулися за коментарем до проєкту "Добробат" щодо їхньої реакції на чималу хвилю критики. Наразі чекаємо на відповідь.