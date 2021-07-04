3 липня відбувся поєдинок збірних України та Англії. Матч завершився перемогою Англії (0:4). Відтак, українська збірна завершила свій шлях у чвертьфіналі Євро-2020. Та це не викликало обурливу чи негативну реакцію прихильників – вони дякують нашим футболістам за історичний внесок у чемпіонат. До висловлення поваги приєдналися українські знаменитості.

Варте уваги Джамала, Горбунов, Тополя: зірки підтримали збірну України перед матчем з Англією

Зірки відреагували на останній матч України

Григорій Решетник

Телеведучий разом із дружиною Христиною дивився поєдинок української та англійської збірної. Він підтримав футболістів після поразки.

Хлопці, Ви – наша гордість. Дякуємо за незабутні емоції та самовіддачу. Пишаємося та завжди будемо вірити, підтримувати вас! Ви найкращі! Слава Україні,

– написав Решетник.

Потап

"Дякую, хлопці, Ви – найкраща збірна! В такі часи подарували нам свято, розказали всьому світу, що є Україна, об’єднали нас, дали сил! Дякую, козаки!" – висловився репер.

Влад Яма

Танцівник також підкреслив, що навколо української збірної об'єдналась вся країна та подякував за виступ на Євро-2020.

Так, футбольні дива трапляються не в кожному матчі, але цей чемпіонат ми точно запам‘ятаємо назавжди!..

– наголосив Влад Яма.

Монатік

"Ви однаково найкращі!!! Знайте! Будь-які програші роблять нас сильнішими !!! Для того, щоб потім бездоганно перемагати!!! Так і буде! Дякую вам за чудові емоції, переживання, гордість! Ми з вами незалежно від результату!" – написав артист.

Ірина Федишин

"Дякуємо, що об’єднали українців!!! Ми піднялися вище за Німеччину, Францію та Португалію. Дякуємо збірній! Інші перемоги ще попереду!!!" – зазначила співачка.

Катя Осадча



Катя Осадча про збірну України / Фото з інстаграм-сторіз