Потап розповів, куди поїде у відпустку з Настею Каменських
Джерело:"Світське життя"
Український репер і продюсер Потап через постійні гастролі рідко бачиться з дружиною Настею Каменських. Тому артист на 2 тижні не планував жодних виступів, щоб відправитися з коханою одразу у дві відпустки.
Закохані обожнюю подорожувати, тому намагаються якнайчастіше кудись мандрувати. На особистих сторінках у соціальних мережах вони публікують яскраві світлини.
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Відпустка Потапа та NK
Зараз у Потапа і Насті Каменських насичені гастрольні графіки. Вони бачаться дуже рідко, тому найближчим часом планують відпочити лише удвох.
Репер зазначив, що він на місяць звільнив кохану від концертів і вони проведуть разом дві відпустки: в Європі та в Азії.
Ми вирішили на тиждень полетіти в Іспанію і на тиждень в Дубай,
– сказав Потап.
Зазначимо, зараз NK активно гастролює, а також знімається у другому сезоні шоу "Маска". Вона рідко буває вдома й в особистому блозі в інстаграмі неодноразово зазначала, що сумує за коханим чоловіком. Потап же гастролює з гуртом Mozgi.