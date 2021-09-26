Настя Каменських і Потап є однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Наразі виконавці працюють окремо і мають різні гастролі. Їм не вдається проводити разом там багато часу, скільки хотілося б, тому насолоджуються кожним моментом удвох.

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Нове відео NK і Потапа

Подружжя мешкає в елітному котеджному містечку неподалік від Києва. Настя Каменських і Потап часто проводять час саме вдома. Виконавиця у своєму блозі показала, як пройшов їхній ранок, коли не потрібно було нікуди поспішати.

Настя і Потап ніжилися в білосніжному ліжку. Репер одягнув білу футболку з принтом, а його кохана – у сірому світшоті. NK не наносила косметику на обличчя, а волосся зібрала у недбалий пучок. Вдома вона відпочиває від сценічних образів, яскравих макіяжів і розкішних зачісок.

Найсолодші декілька годин після гастролей і перед довгою зйомкою. Потап – моя підзарядка любові,

– з ніжністю написала NK.

У коментарях прихильники співачки засипали зіркову пару компліментами.