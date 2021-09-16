Потап розповів, чому не хоче, щоб Настя Каменських спілкувалася з його ексдружиною

Український репер і продюсер Потап в новому інтерв'ю розповів про стосунки Насті Каменських з його колишньою дружиною Іриною Горовою. Чоловік зізнався, що не хоче, щоб жінки дружили, бо вважає це неправильним.

Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко) і Настя Каменських кохають один одного й не приховують цього. Але й з ексобраницею в репера хороші стосунки, адже вони разом працюють і виховують сина.

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Потап про стосунки Горової та Каменських

Настя та Ірина не бувають разом на публічних заходах, не спілкуються. Каменських чудово ладнає з сином чоловіка і не ревнує його до ексдружини. Потап зізнався, що його влаштовують стосунки, які є між ними.

"Мені здається, якщо перша дружина дружитиме з теперішньою, то це буде не дуже правильно. Точно не має бути "військових дій", але й не дружби. Це 2 різні періоди життя, 2 різні системи стосунків, різні жінки й різні погляди на світ. Зараз їхні стосунки я б назвав дипломатичним паритетом", – прокоментував Потап.

, в одному з інтерв'ю Настя Каменських розповіла, що в неї немає жодних стосунків з колишньою обраницею чоловіка. Але син Потап та Ірини – Андрій часто приїздить в гості в заміський маєток зіркового подружжя.

Нещодавно Ірина та Олексій відсвяткували день народження нащадка. Але NK на вечірці не було. Тоді репер повідомив, що кохана полетіла на концерт в іншу країну.