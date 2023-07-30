Потап вперше за довгий час показався разом з Настею Каменських: чим займається подружжя

Репер та продюсер Олексій Потапенко вперше за довгий час опублікував спільне фото з співачкою Настею Каменських і сином. Потап кілька тижнів тому повернувся до України і лише днями показався з дружиною.

Музикант досить довго перебував за кордоном, за що його критикували. На початку червня він повернувся до України, це підтвердила і Каменських.

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Тепер Потап розмістив декілька кадрів з дружиною. На світлинах помітно, що він машиною кудись прямує разом з Настею та 14-річним сином від Ірини Горової Андрієм.



Потап з Настею Каменських / Фото з його інстаграм-сторіс

Також продюсер показав, як вони з Каменських ранками займаються спортом і влаштовують пробіжку.



Потап з Настею Каменських / Фото з його інстаграм-сторіс

Крім того, репер показав, як разом з сином грає у водне поло. Нагадаємо, що Потап має звання майстер спорту з водного поло. І, до речі, одна з освіт Олексія Потапенка – вчитель фізкультури та тренер з водного поло та плавання.



Потап з сином Андрієм / Фото з його інстаграм-сторіс

Зазначимо, що раніше шанувальники підозрювали Потапа і Настю Каменських в тому, що вони розлучилися. Все через те, що подружжя припинило ділитися спільним контентом у мережі. Проте, схоже, що зіркова пара дійсно досі разом.

Раніше Потап вже засвітив їхній з Настею Каменських інтер'єр у будинку під Києвом, показавши сніданок з дружиною та його 14-річним сином від Ірини Горової.