Потап показав нове фото з Настею Каменських: яскравий кадр з відпочинку

Українська зіркова пара Потапа та Насті Каменських відправилася на відпочинок. Подружжя ще не розсекречує країну, в яку поїхало, однак публікує яскраві та щасливі фото.

Все більше українських зіркових сімей вирушає на відпочинок, щоб поніжитися на сонці біля моря чи океану. Кілька днів тому у відпустку відправилися український репер Потап та співачка Настя Каменських. Щоправда, невідомо, де саме відпочивають закохані.

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Фото Потапа і Насті з відпочинку

Щасливе подружжя зробило нове фото на узбережжі. Ймовірно, вони перебувають в Туреччині. Настя Каменських позувала для прогулянки в сірій футболці та білих мінішортах. Таке вбрання вона поєднала зі світлими в'єтнамками.

Артистка доповнила образ кислотно-лимонним рюкзаком та великими сонцезахисними окулярами. Вона зібрала волосся у високий пучок зверху для зручності.

Репер Потап постав також у літньому вбранні. Він приміряв рожеву футболку з принтом та стильний капелюшок.



Потап і Настя Каменських на відпочинку / Фото з інстаграму Потапа

Де відпочивають українські зірки