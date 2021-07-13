Все більше українських зіркових сімей вирушає на відпочинок, щоб поніжитися на сонці біля моря чи океану. Кілька днів тому у відпустку відправилися український репер Потап та співачка Настя Каменських. Щоправда, невідомо, де саме відпочивають закохані.
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Фото Потапа і Насті з відпочинку
Щасливе подружжя зробило нове фото на узбережжі. Ймовірно, вони перебувають в Туреччині. Настя Каменських позувала для прогулянки в сірій футболці та білих мінішортах. Таке вбрання вона поєднала зі світлими в'єтнамками.
Артистка доповнила образ кислотно-лимонним рюкзаком та великими сонцезахисними окулярами. Вона зібрала волосся у високий пучок зверху для зручності.
Репер Потап постав також у літньому вбранні. Він приміряв рожеву футболку з принтом та стильний капелюшок.
Потап і Настя Каменських на відпочинку / Фото з інстаграму Потапа
Де відпочивають українські зірки
- Маша Єфросиніна з подругами та сином у Туреччині;
- Світлана Тарабарова провела кілька днів у Болгарії;
- Соня Плакидюк в Анталії;
- Влад Яма на святкування 39-річчя полетів у Грецію;
- Володимир Жогло в Єгипті.