Потап і Настя Каменських у списку "заборонених" на Росії: як відреагували зірки

Потап і Настя Каменських опинились серед тих зірок, яким заборонили в'їзд до Росії. Вони жартівливо відреагували на таку "радісну" новину.

Днями у російських ЗМІ поширили інформацію про те, що українським зіркам заборонили в'їзд на Росію до 2072 року. Це рішення прийняли тому, що вони нібито "поширюють фейкову інформацію та невтішно відгукуються про Росію".

Зверніть увагу Птушкін, Барських, Лобода: українським зіркам на 50 років заборонили в'їзд на Росію, – ЗМІ

Потап і Настя Каменських відреагували на заборону в'їзду

У списку "заборонених" є й зіркове подружжя – Потап і Настя Каменських. Вони з гумором відреагували на новину.

Чому так мало? Вимагаю по 200 кожному! Нарешті моя дружина і я в офіційному чорному списку Росії, нам заборонено в'їзд чи відвідування Росії на 50 років. Ха-ха-ха! Це наша реакція! Нікому не потрібна ця жахлива Росія! Нікому! Гордість бути у цьому списку! Слава Україні,

– написав Потап на своїй сторінці.

Шанувальники та колеги репера також прокоментували заборону в'їзду у коментарях. Гумору та сарказму під дописом найбільше:

"Боже, яке ж горе";

"От пощастило! Приймайте вітання";

"Оце я розумію "зацінили" вашу громадянську позицію! Вітаю з визнанням! І хай на Росії гучно і вічно лунає Коля Басков!";

"Цю заборону всі й без заборони виконають";

"Можна сприймати як премію";

"Тільки війна дає роздивитися людей. Одні були клоунами й стали героями, інші корчили з себе патріотів і стали боягузами або зрадниками";

"Нах*й треба, як то кажуть".

Як інші зірки реагували на заборону