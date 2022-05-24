Потап написав ритмічний трек, присвячений ЗСУ: "Наші надавали раші"

Український репер Потап услід за іншими зірками випустив пісню про війну в Україні. Він присвятив трек українським захисникам і захисницям.

Відомий репер Потап випустив нову пісню українською мовою. Вона, як і більшість треків сучасності, стосується війни в Україні.

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Потап написав пісню для Збройних Сил

Виконавець випустив патріотичний та ритмічний трек, у якому читає реп про захисниць та захисників. Також він співає про мужність українців, наші міста і майбутню перемогу України.

Зараз як ніколи їм потрібна наша підтримка, виснажені 3 місяцями війни, наші козаки, наші герої, боронять кожен метр нашої Батьківщини! Ворог кинув всі сили на нас, але Україна переможе! Слава ЗСУ! Вони найкращі,

– прокоментував пісню Потап.

У кліпі, який також випустив Потап, показані кадри з міст України, Збройні Сили України та наша символіка.

Потап – "Наші надавали раші": дивіться відео онлайн

Шанувальники діляться враженнями від нової пісні Потапа у коментарях під відео:

"Це має бути номер один у трендах";

"Круть";

"Круто! Мурашки по тілі від гордості";

"Просто клас. Слава Україні";

"Це просто шедевр. Дякую за бойовий музичний настрій";

"Перемога і тільки перемога";

"Я підсів на цей трек. Слухаю і слухаю".

Текст пісні Потапа

Ви думали, що ми не встоїмо

Але ми гідно дали відсіч,

Бо в наших жилах тече кров

Тих козаків, що прославляли Січ.

Ви думали, що ми підкоримось

Але ми об’єднались всі в єдину силу,

Тому що той, хто боронить країну,

Святим назавжди буде у віках!

Ой не здасться Україна, ніколи не здасться!

Це здається тільки оркам і лише у казці.

Ой ріді-ріді-дай, ріді-ріді-дана,

Розквітає Україна, ну а раша в'яне!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші – ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ – найкращі!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші, ЗСУ – найкращі!

Добрий вечір! Ми з України!

Як ніколи – єдині!

Як ніколи – ми сильні!

Як ніколи – ми вільні!

Як ніколи – найкращі!

Наші надавали раші!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші, ЗСУ – найкращі!

Нехай заграють трембіти,

Ми ворогів будем бити!

Без жалю, несамовито,

Щоби не плакали діти!

Щоб нас згадали, як героїв!

Їх розірвемо в кізяки,

Тому що козаки,

Козаки, коза-козаки ми!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші, ЗСУ – найкращі!

Крим – це Україна!

Маріуполь – це Україна!

Донецьк – це Україна!

Як ніколи – ми сильні,

І ми єдині!

Луганськ – це Україна!

Херсон – це Україна!

Відбудуємо все

І стане краще!

А поки

Наші надавали раші!

Віє вітер в полі,

Трактор везе танк!

На відбитих територіях

Станцюємо гопак!

Як ніколи ми є сила!

І ми – одна родина!

Хай почує кожен у світі: “Добрий вечір, ми з України!"

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші, ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ – найкращі!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші, ЗСУ – найкращі!

Бо вони найкращі!

Бо вони найкращі! Найкращі!

Наші надавали раші!

Найкращі! ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

І ще надаємо, Україну відбудуємо

І переможемо!

Наші надавали раші!

Не сумуйте, українці!

Все буде Україна!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші, ЗСУ – найкращі!