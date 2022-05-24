Відомий репер Потап випустив нову пісню українською мовою. Вона, як і більшість треків сучасності, стосується війни в Україні.
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Потап написав пісню для Збройних Сил
Виконавець випустив патріотичний та ритмічний трек, у якому читає реп про захисниць та захисників. Також він співає про мужність українців, наші міста і майбутню перемогу України.
Зараз як ніколи їм потрібна наша підтримка, виснажені 3 місяцями війни, наші козаки, наші герої, боронять кожен метр нашої Батьківщини! Ворог кинув всі сили на нас, але Україна переможе! Слава ЗСУ! Вони найкращі,
– прокоментував пісню Потап.
У кліпі, який також випустив Потап, показані кадри з міст України, Збройні Сили України та наша символіка.
Потап – "Наші надавали раші": дивіться відео онлайн
Шанувальники діляться враженнями від нової пісні Потапа у коментарях під відео:
- "Це має бути номер один у трендах";
- "Круть";
- "Круто! Мурашки по тілі від гордості";
- "Просто клас. Слава Україні";
- "Це просто шедевр. Дякую за бойовий музичний настрій";
- "Перемога і тільки перемога";
- "Я підсів на цей трек. Слухаю і слухаю".
Текст пісні Потапа
Ви думали, що ми не встоїмо
Але ми гідно дали відсіч,
Бо в наших жилах тече кров
Тих козаків, що прославляли Січ.
Ви думали, що ми підкоримось
Але ми об’єднались всі в єдину силу,
Тому що той, хто боронить країну,
Святим назавжди буде у віках!
Ой не здасться Україна, ніколи не здасться!
Це здається тільки оркам і лише у казці.
Ой ріді-ріді-дай, ріді-ріді-дана,
Розквітає Україна, ну а раша в'яне!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші – ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ – найкращі!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші, ЗСУ – найкращі!
Добрий вечір! Ми з України!
Як ніколи – єдині!
Як ніколи – ми сильні!
Як ніколи – ми вільні!
Як ніколи – найкращі!
Наші надавали раші!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші, ЗСУ – найкращі!
Нехай заграють трембіти,
Ми ворогів будем бити!
Без жалю, несамовито,
Щоби не плакали діти!
Щоб нас згадали, як героїв!
Їх розірвемо в кізяки,
Тому що козаки,
Козаки, коза-козаки ми!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші, ЗСУ – найкращі!
Крим – це Україна!
Маріуполь – це Україна!
Донецьк – це Україна!
Як ніколи – ми сильні,
І ми єдині!
Луганськ – це Україна!
Херсон – це Україна!
Відбудуємо все
І стане краще!
А поки
Наші надавали раші!
Віє вітер в полі,
Трактор везе танк!
На відбитих територіях
Станцюємо гопак!
Як ніколи ми є сила!
І ми – одна родина!
Хай почує кожен у світі: “Добрий вечір, ми з України!"
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші, ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ – найкращі!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші, ЗСУ – найкращі!
Бо вони найкращі!
Бо вони найкращі! Найкращі!
Наші надавали раші!
Найкращі! ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
І ще надаємо, Україну відбудуємо
І переможемо!
Наші надавали раші!
Не сумуйте, українці!
Все буде Україна!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші, ЗСУ – найкращі!