Известный рэпер Потап выпустил новую песню на украинском языке. Она, как и большинство треков ХХ века, касается войны в Украине.

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Потап написал песню для Вооруженных Сил

Исполнитель выпустил патриотический и ритмичный трек, в котором читает рэп о защитницах и защитниках. Также он поет о мужестве украинцев, наших городах и будущей победе Украины.

Сейчас как никогда им нужна наша поддержка, истощенная 3 месяцами войны, наши казаки, наши герои, защищают каждый метр нашей Родины! Враг бросил все силы на нас, но Украина победит! Слава ВСУ! Они самые лучшие,

– прокомментировал песню Потап.

В клипе, который выпустил Потап, показаны кадры из городов Украины, Вооруженные Силы Украины и наша символика.

Потап – "Наші надавали раші": смотрите видео онлайн

Поклонники делятся впечатлениями от новой песни Потапа в комментариях под видео:

"Это должно быть номер один в трендах";

"Круть";

"Круто! Муравьи по телу от гордости";

"Просто класс. Слава Украине";

"Это просто шедевр. Спасибо за боевое музыкальное настроение";

"Победа и только победа";

"Я подсел на этот трек. Слушаю и слушаю".

Текст песни Потапа

Ви думали, що ми не встоїмо

Але ми гідно дали відсіч,

Бо в наших жилах тече кров

Тих козаків, що прославляли Січ.

Ви думали, що ми підкоримось

Але ми об’єднались всі в єдину силу,

Тому що той, хто боронить країну,

Святим назавжди буде у віках!

Ой не здасться Україна, ніколи не здасться!

Це здається тільки оркам і лише у казці.

Ой ріді-ріді-дай, ріді-ріді-дана,

Розквітає Україна, ну а раша в'яне!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші – ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ – найкращі!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші, ЗСУ – найкращі!

Добрий вечір! Ми з України!

Як ніколи – єдині!

Як ніколи – ми сильні!

Як ніколи – ми вільні!

Як ніколи – найкращі!

Наші надавали раші!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші, ЗСУ – найкращі!

Нехай заграють трембіти,

Ми ворогів будем бити!

Без жалю, несамовито,

Щоби не плакали діти!

Щоб нас згадали, як героїв!

Їх розірвемо в кізяки,

Тому що козаки,

Козаки, коза-козаки ми!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші, ЗСУ – найкращі!

Крим – це Україна!

Маріуполь – це Україна!

Донецьк – це Україна!

Як ніколи – ми сильні,

І ми єдині!

Луганськ – це Україна!

Херсон – це Україна!

Відбудуємо все

І стане краще!

А поки

Наші надавали раші!

Віє вітер в полі,

Трактор везе танк!

На відбитих територіях

Станцюємо гопак!

Як ніколи ми є сила!

І ми – одна родина!

Хай почує кожен у світі: “Добрий вечір, ми з України!"

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші, ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ – найкращі!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші, ЗСУ – найкращі!

Бо вони найкращі!

Бо вони найкращі! Найкращі!

Наші надавали раші!

Найкращі! ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

І ще надаємо, Україну відбудуємо

І переможемо!

Наші надавали раші!

Не сумуйте, українці!

Все буде Україна!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші, ЗСУ – найкращі!