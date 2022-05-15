Поставила не 10 балів, а на десяте місце: Ірина Федишин не розуміє, як оцінила виступ Польщі

Співачка Ірина Федишин була однією з членів професійного журі від України на Євробаченні-2022. Артистка переконує, що поставила полякам 10 балів, однак журі не виставляє місця, а не бали. Отож, вона поставила представника Польщі на 10 місце.

Фінал Євробачення-2022 не обійшовся без скандалів. Український народ обурило те, що журі нашим друзями-полякам не дало жодного балу. Під час війни Польща найбільше підтримує нас, прийняла в себе понад 3 мільйони українських біженців.

Все про скандал тут "Вибачте, браття": українці обурені оцінками для Польщі від журі – все про скандал

Ірина Федишин не розуміє, як виставляти бали на Євробаченні

Після оголошення результатів голосування журі на їхні адреси посипалися звинувачення. Щоб виправдатися, Ірина Федишин показала анкету, де зазначено, що вона нібито поставила представнику Польщі 10 балів.

Та ще один член журі – співак та соліст вокальної формації Пікардійська Терція Андрій Капраль

пояснив, що журі не дає бали, а виставляє місця. Отож, Ірина сама не розуміє, як оцінювала виступи.

До теми "Домалювала одиницю": Ірину Федишин розкритикували за виправдання про бали Польщі на Євробаченні

На сайті Євробачення опублікували результати голосування від журі різних країн. Як стверджує портал "Музвар", Федишин поставила Польщу на 10 місце. Зазначимо, що раніше артистка заявляла, що Великій Британії віддала 12 балів, а Польщі – 10. Та, судячи з результатів, Велику Британію Федишин поставила на перше місце, а Польщу – на 10. Тепер виконавиця намагається виправдати свій вчинок.

Можливо, інструктори наших журі недопрацювали або робили це поспіхом і неправильно пояснили правила голосування. Однак Ірина про це не згадує і намагається виправити своє становище виправданнями.



Ірина Федишин поставила Польщу на 10 місце / Фото з інстаграму співачки

Зазначимо, українці обурені тим, що представник Польщі на Євробаченні не отримав від нашої країни жодного балу, оскільки Польща за час війни неодноразово показала, що є справжнім другом, який не залишає в біді. Хоча постійно говорять про нібито "аполітичність конкурсу", але у сучасних реаліях будь-яка дія має політичний підтекст.

, польські журі та глядачі віддали Kalush Orchestra по 12 балів.

Та українські глядачі висловили свою подяку друзям-полякам, віддавши представнику Польщі – Охману найвищу оцінку – 12 балів. Також чимало людей закликають підтримати артиста у соцмережах.