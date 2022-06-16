Послухалась підписників: Брітні Спірс та Сем Асгарі підписали шлюбний контракт

Американське подружжя Брітні Спірс та Сема Асгарі, схоже, дуже серйозно підійшло до питань фінансів. У разі розлучення фітнес-тренер нічого не отримає з багатомільйонних статків дружини.

Джерела з близького оточення Брітні Спірс розповіли, що пара уклала шлюбний контракт, згідно з яким він не матиме доступу до будь-якої частини її багатомільйонних доходів від багаторічної музичної кар'єри як під час їхнього шлюбу, так і в разі розлучення.

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Варто додати, що статки співачки оцінюються приблизно в 60 мільйонів доларів. Раніше в мережі фанати закликали Брітні не одружуватись без шлюбного контракту, адже багато хто підозрював, що Сем зустрічається з артисткою лише через гроші. Деякий час навіть підозрювали, що Асгарі – підіслана людина від батька Брітні – Джеймса Спірса, який був її опікуном 13 років. Але після того, як батька позбавили опікунства наприкінці 2021 року, а Сем весь час впродовж судового процесу був на стороні коханої, вже ніхто не заперечував його почуття.

Також відомо, що після весілля Брітні Спірс та Сем Асгарі переїхали до нового будинку в Калабасасі (Каліфорнія), який придбали за 11,5 мільйонів доларів. Неподалік від них живе колишній чоловік співачки Кевін Федерлайн, від якого має двох синів – Шон і Джейден. Вони живуть зі своїм батьком. На весіллі своєї мами вони не були, але передавали їй, що дуже раді за неї.

Весілля Брітні Спірс

Нагадаємо, що пропозицію одруження Сем Асгарі зробив Брітні у вересні 2021 року після шести років стосунків. Сталось це за два місяці до офіційного зняття опікунства батька.

Раніше начебто Джеймс Спірс забороняв доньці виходити заміж та народжувати дітей. Втім, за останні пів року у співачки відбулись кардинальні зміни: вона вперше поїхала на відпочинок за кордон, отримала пропозицію, завагітніла, проте втратила дитину, та вже одружилась.

Весілля відбулось 9 червня на території маєтку співачки у великому рожевому шатрі. На події були присутні Мадонна, Дрю Беррімор, Періс Хілтон, Селена Гомес, Донателла Версаче та інші знаменитості.



Зірки на святі у Брітні Спірс / Фото з інстаграму виконавиці