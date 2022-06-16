Послухалась підписників: Брітні Спірс та Сем Асгарі підписали шлюбний контракт
Джерело:TMZ
Американське подружжя Брітні Спірс та Сема Асгарі, схоже, дуже серйозно підійшло до питань фінансів. У разі розлучення фітнес-тренер нічого не отримає з багатомільйонних статків дружини.
Джерела з близького оточення Брітні Спірс розповіли, що пара уклала шлюбний контракт, згідно з яким він не матиме доступу до будь-якої частини її багатомільйонних доходів від багаторічної музичної кар'єри як під час їхнього шлюбу, так і в разі розлучення.
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Варто додати, що статки співачки оцінюються приблизно в 60 мільйонів доларів. Раніше в мережі фанати закликали Брітні не одружуватись без шлюбного контракту, адже багато хто підозрював, що Сем зустрічається з артисткою лише через гроші. Деякий час навіть підозрювали, що Асгарі – підіслана людина від батька Брітні – Джеймса Спірса, який був її опікуном 13 років. Але після того, як батька позбавили опікунства наприкінці 2021 року, а Сем весь час впродовж судового процесу був на стороні коханої, вже ніхто не заперечував його почуття.
Також відомо, що після весілля Брітні Спірс та Сем Асгарі переїхали до нового будинку в Калабасасі (Каліфорнія), який придбали за 11,5 мільйонів доларів. Неподалік від них живе колишній чоловік співачки Кевін Федерлайн, від якого має двох синів – Шон і Джейден. Вони живуть зі своїм батьком. На весіллі своєї мами вони не були, але передавали їй, що дуже раді за неї.
Весілля Брітні Спірс
- Нагадаємо, що пропозицію одруження Сем Асгарі зробив Брітні у вересні 2021 року після шести років стосунків. Сталось це за два місяці до офіційного зняття опікунства батька.
- Раніше начебто Джеймс Спірс забороняв доньці виходити заміж та народжувати дітей. Втім, за останні пів року у співачки відбулись кардинальні зміни: вона вперше поїхала на відпочинок за кордон, отримала пропозицію, завагітніла, проте втратила дитину, та вже одружилась.
- Весілля відбулось 9 червня на території маєтку співачки у великому рожевому шатрі. На події були присутні Мадонна, Дрю Беррімор, Періс Хілтон, Селена Гомес, Донателла Версаче та інші знаменитості.
Зірки на святі у Брітні Спірс / Фото з інстаграму виконавиці
- Але стався й інший інцидент: перед церемонією на територію будинку вліз колишній чоловік Брітні – Джейсон Олександр. У прямому ефірі в інстаграмі він зняв перші кадри з весілля, поки його не вивела охорона. Сама Брітні не потрапила у кадр. Згодом суд заборонив йому наближатися до Брітні Спірс та Сема Асгарі протягом трьох років.