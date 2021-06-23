Відома американська акторка Дженніфер Еністон з'явилась на обкладинці липневого випуску People. Вона позувала у червоній літній сукні з пікантним декольте. Знаменитість також дала інтерв'ю, в якому розповіла про її теперішнє життя.

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Дженніфер Еністон про нинішнє життя

Актриса розповіла, що зараз відчуває себе абсолютно щасливою. Вона цілком задоволена теперішнім життям.

Я перебуваю в повній гармонії, в дійсно спокійному місці. У мене є робота, яку я люблю, в моєму житті є люди, які важливі для мене, і у мене є гарні собаки. Я просто дуже щаслива і благословенна людина,

– розповіла Дженніфер.

Еністон зізналась, що ходила до психотерапевта, адже публічність часто завдає шкоди зіркам та призводить до проблем. Та завдяки праці над собою акторка змогла досягти такої гармонії.

"Самосвідомість – ключ до успіху. Мені багато дала терапія і робота над собою. Будучи публічною людиною, я розумію, що це дає мені безліч дивовижних речей. Але є також багато складнощів, тому що ми всього лише люди, але ми стаємо мішенню. Іноді члени сім'ї чи близькі люди можуть подзвонити з питаннями: "У тебе буде дитина? Ти виходиш заміж?". О, чорт візьми, коли й скільки років знадобиться, щоб ігнорувати ці дурниці?", – додала акторка.



Дженніфер Еністон / Фото People

Бути щасливою Дженніфер допомагають йога та медитація. Знаменитість обожнює займатися цими практиками.

Я медитую кожен день. Цього достатньо. І будь-яка практика йоги – це моя медитація. Думаю, я просто дивлюся глибше. І я вірю в людство, хоча є так багато речей, які позбавляють нас віри, але я вірю,

– поділилась акторка.

Дженніфер Еністон також зізналась, як би могла описати себе: "У мене добре серце, і я відмінний друг. Я керуюся любов'ю", – підсумувала зірка.