Сигнали нової ери: експертка з мови тіла розшифрувала портрет Чарльза ІІІ з дружиною і Вільямом

Після того, як перший офіційний портрет Чарльза ІІІ з дружиною, сином і невісткою облетів мережу, експертка з мови тіла розсекретила, що він означає. Джуді Джеймс запевняє, що поза короля – сигнал нової ери для монаршої сім'ї.

Фото, яке в британській пресі вже охрестили історичним, було зроблене ще 18 вересня, напередодні похорону Єлизавети ІІ. Того дня в Букінгемському палаці влаштували великий прийом для іноземних гостей, тож усі четверо – король Чарльз ІІІ, королева-консорт Камілла, принц Вільям і Кейт Міддлтон – одягнені в чорне. Однак їхні пози та міміка відіграють значно більшу роль, ніж вбрання.

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Що означає поза Чарльза ІІІ на сімейному портреті

Після смерті королеви Єлизавети ІІ лідерами королівської сім'ї стали чоловіки. Про це, на думку експертки з мови тіла, свідчать навіть пози Чарльза ІІІ та Вільяма. Король поряд з сином демонструє силу та фізичну міць, а те, що він злегка обійняв Каміллу за талію, – сигнал відкритості.

Одна рука Чарльза в кишені – це фірмова поза, але що ще менш поширено, так це те, що він обійняв Каміллу за спину. Це можуть бути сигнали нової ери та більш відкритої прихильності. Асиметричний кут рота Чарльза натякає на його внутрішній сум через смерть матері,

– переконана Джуді Джеймс.

Чарльз ІІІ, Камілла і принц Вільям з Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Як принц Вільям зробив послання Гаррі своєю позою

На портреті Вільям зображений з розставленими ногами, схрещеними руками та нахиленою головою. Джуді Джеймс каже, що так принц Уельський демонструє, що прийняв свою нову роль прямого спадкоємця престолу та ввічливо чекає. Крім того, він зробив послання молодшому брату Гаррі.

Вільям виглядає відносно розслабленим, а його голова нахилена в бік Чарльза і Камілли, що може бути важливим невербальним сигналом єдності для Гаррі, у якого, за чутками, все ще складні стосунки з Каміллою,

– вважає експертка.

Про що свідчать пози Камілли та Кейт Міддлтон

що принц Гаррі нібито примирився з братом і батьком у скорботі за Єлизаветою ІІ. Чарльз ІІІ навіть покликав їх з Меган на сімейну вечерю в Букінгемському палаці, куди були запрошені лише старші члени монаршої сім'ї.

Джуді Джеймс зауважила, що як королева-консорт Камілла, так і Кейт Міддлтон стоять на одному рівні з чоловіками й обидві обійняли їх за спину. На її думку, це вказує на єдність, взаємне почуття обов'язку та відповідальності.

"Пози Камілли та Кейт сигналізують про підтримку. Рука Камілли обіймає чоловіка за спину, а рука Кейт перебуває в тому ж положенні. Цей жест також важливий з погляду проєкції престолонаступництва та стабільності", – наголошує Джуді Джеймс.