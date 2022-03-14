Попри збір коштів для України: Міла Куніс переконана, що росіяни та українці – однакові

Голлівудська акторка Міла Куніс, яка народилась в Чернівцях, але в дитинстві переїхала у США, дала нове інтерв'ю. У ньому вона розповіла про збір коштів для України, а також особисте ставлення до росіян.

Раніше вона розповідала, що завжди називала себе росіянкою, оскільки "так було зручніше", бо про Україну на мапі світу ніхто не знав. Тепер вона пишається бути українкою і каже своїм дітям, що вони наполовину українці.

До слова "А де Україна": чому Міла Куніс брехала американцям, що вона росіянка

Проте на запитання ексдружини Шварценеггера – Марії Шрайвер, що вона думає про русофобію, Міла відповіла, що їй дивно, коли між собою воюють схожі народи. На її думку, це якби штат Невада вирішив вторгнутись у штат Каліфорнія у США.

Мій батько народився у Москві. Це однакові люди, це жах. Я думаю, ми не повинні звинувачувати людей. Помилково думати, що нам не варто більше йти у російський ресторан у Нью-Йорку чи купувати горілку. Така риторика не є правильною. Проблема в інфраструктурі, в пропаганді, політичній владі, але не в людях. Люди не голосували за Путіна,

– переконана Міла Куніс.

Міла Куніс про русофобію: дивитись відео онлайн

Варто додати, що після наступу Росії на Україну першим країну Куніс підтримав її чоловік – Ештон Кутчер. Згодом приєдналась і сама актриса, яка разом з чоловіком відкрила рахунок на збір 30 мільйонів доларів для українці. Наразі пара зібрала понад 20 мільйонів і впевнено йде до цілі.