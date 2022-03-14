Раньше она рассказывала, что всегда называла себя русской, поскольку "так было удобнее", потому что об Украине на карте мира никто не знал. Теперь она гордится быть украинкой и говорит своим детям, что они наполовину украинцы.

К слову "А де Украина": почему Мила Кунис врала американцам, что она россиянка

Однако на вопрос эксдружины Шварценеггера – Марии Шрайвер, что она думает о русофобии, Мила ответила, что ей удивительно, когда между собой воюют подобные народы. По ее мнению, это если бы штат Невада решил вторгнуться в штат Калифорния в США.

Мой отец родился в Москве. Это одинаковые люди, это ужас. Я думаю, мы не должны винить людей. Ошибочно думать, что нам не следует больше идти в российский ресторан в Нью-Йорке или покупать водку. Такая риторика неправильна. Проблема в инфраструктуре, пропаганде, политической власти, но не в людях. Люди не голосовали за Путина,

– убеждена Мила Кунис.

Мила Кунис о русофобии: смотреть видео онлайн