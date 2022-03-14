Раніше вона розповідала, що завжди називала себе росіянкою, оскільки "так було зручніше", бо про Україну на мапі світу ніхто не знав. Тепер вона пишається бути українкою і каже своїм дітям, що вони наполовину українці.

До слова "А де Україна": чому Міла Куніс брехала американцям, що вона росіянка

Проте на запитання ексдружини Шварценеггера – Марії Шрайвер, що вона думає про русофобію, Міла відповіла, що їй дивно, коли між собою воюють схожі народи. На її думку, це якби штат Невада вирішив вторгнутись у штат Каліфорнія у США.

Мій батько народився у Москві. Це однакові люди, це жах. Я думаю, ми не повинні звинувачувати людей. Помилково думати, що нам не варто більше йти у російський ресторан у Нью-Йорку чи купувати горілку. Така риторика не є правильною. Проблема в інфраструктурі, в пропаганді, політичній владі, але не в людях. Люди не голосували за Путіна,

– переконана Міла Куніс.

Міла Куніс про русофобію: дивитись відео онлайн

Варто додати, що після наступу Росії на Україну першим країну Куніс підтримав її чоловік – Ештон Кутчер. Згодом приєдналась і сама актриса, яка разом з чоловіком відкрила рахунок на збір 30 мільйонів доларів для українці. Наразі пара зібрала понад 20 мільйонів і впевнено йде до цілі.