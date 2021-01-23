Український шоумен Володимир Остапчук розповів радісну новину про поповнення в родині. Чоловік розповів, що його дружина, Христина Горняк, нарешті взяла прізвище чоловіка.

15 жовтня 2020 року відбулась важлива подія в українському шоу-бізнесі: одружилися Володимир Остапчук та Христина Горняк. Нещодавно відомий шоумен розповів радісну новину, пов'язану з їхньою сім'єю. Про це він повідомив в інтерв'ю у програмі "Без краватки" на каналі "НЛО ТВ".

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Христина Горняк змінила прізвище

За словами Володимира Остапчука, це було зробити непросто. Христина Горняк є нотаріусинею, тому шоумен зрозумів, що змінити прізвище було важко. Однак ця подія неабияк потішила подружжя.

Остапчук стало більше, тому що Христина взяла моє прізвище. Тепер вона Христина Остапчук. А вона нотаріус, і я так зрозумів, що це навіть документально було складно зробити. Це така постійна тяганина. Але це приємно,

– радісно поділився Володимир Остапчук.

Як шоумен освідчився коханій

Також Володимир Остапчук розповів, як він зробив пропозицію. З нагоди річниці знайомства Христина Горняк 19 серпня 2020 року зробила подарунок шоумену – влаштувала романтичну подорож в Стамбул.

Щоб кохана не здогадалась, що він планує освідчитися, Володимир, за його словами, дратував Христину та практично зіпсув їй настрій. Але вже на прогулянці яхтою він романтично зізнався в коханні та запропонував вийти за нього заміж, а Христина Горняк навіть не стримала сліз.

Дивіться програму "Без краватки" з Володимиром Остапчуком онлайн: