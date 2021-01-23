Украинский шоумен Владимир Остапчук рассказал радостную новость о пополнении в семье. Мужчина рассказал, что его жена, Кристина Горняк, наконец-то взяла фамилию мужа.

15 октября 2020 года состоялось важное событие в украинском шоу-бизнесе: поженились Владимир Остапчук и Кристина Горняк. Недавно известный шоумен рассказал радостную новость, связанную с их семьей. Об этом он сообщил в интервью в программе "Без галстука" на канале "НЛО ТВ".

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Кристина Горняк сменила фамилию

По словам Владимира Остапчука, это было сделать непросто. Кристина Горняк – нотариус, поэтому шоумен понял, что изменить фамилию будет трудно. Однако это событие изрядно порадовало супругов.

Остапчуков стало больше, потому что Кристина взяла мою фамилию. Теперь она Кристина Остапчук. А она нотариус, и я так понял, что это даже документально было сложно сделать. Это такая постоянная тяжба. Но это приятно,

– радостно поделился Владимир Остапчук.

Как шоумен сделал предложение любимой

Также Владимир Остапчук рассказал, как он сделал предложение. По случаю годовщины знакомства, Кристина Горняк 19 августа 2020 года сделала подарок шоумену – устроила романтическое путешествие в Стамбул.

Чтобы любимая не догадалась, что он планирует сделать предложение, Владимир, по его словам, раздражал Кристину и практически испортил ей настроение. Но уже на прогулке на яхте он романтично признался в любви и предложил выйти за него замуж, а Кристина Горняк не сдержала слез.

Смотрите программу "Без галстука" с Владимиром Остапчуком онлайн: