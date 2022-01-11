Поплавали в Таїланді: Катя Осадча показала нові фото з сином від Юрія Горбунова

Українська телеведуча Катя Осадча разом із чоловіком Юрієм Горбуновим і трьома синами проводить зимову відпустку в Таїланді. Звідти вона поширила декілька фото, які зробила, плаваючи з сином Іваном у морі.

Поки в Україні панує зима, знаменитості надають перевагу відпусткам у теплих країнах. Подружжя зіркових ведучих цього разу вирушило в Таїланд, де насолоджується теплом, купається в морі.

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Катя Осадча з сином у Таїланді

Ведуча позувала на камеру разом із 4-річним сином Іваном. Зіркова матуся та її нащадок купалися в бірюзовій водичці та насолоджувалися неймовірно красивою природою. Осадча зазначила, що відпочинок з дітьми дуже активний, тому навіть на пляжі не доводиться сумувати.

На світлині Катя зображена у купальнику та з намистом на шиї. Волосся, яке вона зібрала в низький пучок, було мокрим після купання. На обличчі знаменитості не було косметики. На відпочинку вона надає перевагу натуральній вроді, тому не користується косметикою та різноманітними стайлінгами для волосся.

Якщо ви вважаєте пляжний відпочинок лінивим, то ви просто не відпочивали з 4-річною дитиною. Зайві кілограми не загрожують,

– жартома написала Осадча під фото.

Катя Осадча з сином у Таїланді / Фото з інстаграму ведучої