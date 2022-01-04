Пономарьов і Зібров: Ірина Білик зібрала зірок на новорічній вечірці в себе вдома
Джерело:інстаграм Олександра Пономарьова
Українська співачка Ірина Білик на Новий рік влаштувала вечірку у себе вдома. На неї зірка запросила зірок, серед яких Олександр Пономарьов та Павло Зібров.
Відома співачка Ірина Білик вирішила відмовитися від корпоративів та концертів у новорічну ніч. Цього року вона зустріла Новий рік у колі друзів та зіркових колег.
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Ірина Білик влаштувала вечірку на Новий рік
На святкування знаменитість запросила відомих українських зірок: Олександра Пономарьова, Павла Зіброва з дружиною Мариною та Асію Ахат.
Олександр Пономарьов на сторінці в інстаграмі оприлюднив фото зіркової компанії. На ньому позує й сама Ірина Білик у стильному костюмі від Fendi та окулярах. Поруч з нею постав молодший син Табріз.
Дякую за гостинність і чудове святкування Нового Року,
– написав Пономарьов.
Зірки вдома в Ірини Білик / Фото з інстаграму Пономарьова