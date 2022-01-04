Известная певица Ирина Билык решила отказаться от корпоративов и концертов в новогоднюю ночь. В этом году она встретила Новый год в кругу друзей и звездных коллег.
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Ирина Билык устроила вечеринку на Новый год
На празднование знаменитость пригласила известных украинских звезд: Александра Пономарева, Павла Зиброва с супругой Мариной и Ассию Ахат.
Александр Пономарев на странице в инстаграме опубликовал фото звездной компании. На нем позирует сама Ирина Билык в стильном костюме от Fendi и очках. Рядом с ней предстал младший сын Табриз.
Спасибо за гостеприимство и чудесное празднование Нового Года,
– написал Пономарев.
Звезды дома у Ирины Билык / Фото из инстаграма Пономарева