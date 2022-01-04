Известная певица Ирина Билык решила отказаться от корпоративов и концертов в новогоднюю ночь. В этом году она встретила Новый год в кругу друзей и звездных коллег.

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Ирина Билык устроила вечеринку на Новый год

На празднование знаменитость пригласила известных украинских звезд: Александра Пономарева, Павла Зиброва с супругой Мариной и Ассию Ахат.

Александр Пономарев на странице в инстаграме опубликовал фото звездной компании. На нем позирует сама Ирина Билык в стильном костюме от Fendi и очках. Рядом с ней предстал младший сын Табриз.

Спасибо за гостеприимство и чудесное празднование Нового Года,

– написал Пономарев.

Звезды дома у Ирины Билык / Фото из инстаграма Пономарева

Отметим, Тина Кароль, в отличие от Ирины Билык, не отказалась от работы в новогоднюю ночь. Но и не забыла о 13-летнем сыне Вениамине, которого взяла на празднование. Новый год звезда встретила в 5-звездочном отеле Fairmont Grand Hotel.