Понад 15 тисяч глядачів і зірки естради: як пройшла "Українська пісня" на "Арені Львів"

14 серпня на "Арені Львів" відбувся фінал ювілейного проєкту "Українська пісня" (Ukrainian Song Project). Цього року переможцем став гурт АНЦЯ з Мукачева. Підтримати фіналістів приїхали відомі зірки української естради – Джамала, MELOVIN, СКАЙ, ВВ та інші. Фотозвіт з масштабної події літа – дивіться далі на Showbiz 24!

Семигодинний марафон Національного проєкту "Українська пісня" (Ukrainian Song Project) прийшли послухати понад 15 тисяч меломанів. Поле "Арени Львів" заполонили поціновувачі української музики. Чим дивували організатори цього року – дізнавайтеся у матеріалі.

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Переможець "Української пісні"

Марафон розпочали десятеро фіналістів "Української пісні", які презентували запальні та ліричні пісні:

АНЦЯ;

JULINOZA;

Semyokhina;

ЛЕV;

BORA;

GG Гуляй Город (feat. Morphom);

Sowa;

"Cry неба";

Маргарита Самойлова;

MARLEN.

Тріумфатором цьогорічного проєкту став колоритний колектив з Мукачева – АНЦЯ. Дівчата у незвичних костюмах презентували пісню в етностилі – "Дримба". Переможці отримали продюсування та запис пісні на FOXXSTUDIOS Вадима Лисиці, а також промо та менеджмент від "Української пісні" протягом року.



Гурт АНЦЯ – переможці "Української пісні" / Фото 24 каналу

"Гасло цьогорічного проєкту "Українська пісня": "Історія народжує майбутнє!". 14 серпня на "Арені Львів" прозвучали пісні, які не просто стали хітами, а на яких зростали та продовжують зростати цілі покоління. Так ми розповіли історію української музики за 30 років незалежності України. А водночас відкрили нові імена на нашій сцені, які, я впевнений, уже незабаром з легкої руки "Української пісні" стануть відомими на всю країну", – прокоментував співзасновник та генеральний продюсер Національного проєкту Ukrainian Song Project Тарас Курчик.



Тарас Курчик на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса

Святковий концерт

Цього року свято присвятили 30-річчю Незалежності України. На масштабній сцені пролунали найулюбленіші хіти українських слухачів, які артисти презентували протягом 30 років. Серед них:



Гурт ВВ на "Українській пісні" / Фото 24 каналу

Також на сцену вийшли інші хедлайнери найбільшого музичного марафону літа:

Джамала;

MELOVIN;

М'ята;

Анна Трінчер;

KHAYAT;

Нікіта Ломакін;

Gena Viter;

Сергій Лазановський;

MILA D;

Наталка Карпа;

Сергій Мироненко.

Сюрпризом вечора став зворушливий дует Сергія Бабкіна з переможницею "Голосу країни" – Оксаною Мухою. Музиканти виконали пісню "Ще осінь зовсім молода", яку присвятили Героям України. Композиція символізувала об'єднання країни: Муха – зі Львова, Бабкін – з Харкова.



Сергій Бабкін та Оксана Муха на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина



Сергій Бабкін та Оксана Муха на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса

Ведучою концерту була Маша Єфросиніна.



Маша Єфросиніна на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса

Благодійна місія проєкту

Цього року "Українська пісня" долучилася до збору коштів для порятунку життя маленької львів'янки Вікторії Полюги, у якої діагностували рідкісне захворювання – СМА (спінально м'язова атрофія). Дівчинку може врятувати лише один укол, вартість якого складає 2,3 мільйона доларів.

Також усі охочі можуть перерахувати допомогу за вказаними реквізитами:

Приватбанк - 4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато) 5168 7427 1698 7346 Полюга Назар (тато);

Monobank – 5375411404612058;

Приватбанк – 5168742710339957 Коцовська Мар'яна (мама);

Ощадбанк – 5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар'яна (мама).

Фотозвіт "Української пісні" (Ukrainian Song Project)



Глядачі на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса



Наталка Карпа на "Українській пісні" / Фото 24 каналу



Гурт ВВ на "Українській пісні" / Фото 24 каналу



Анна Трінчер на "Українській пісні" / Фото 24 каналу



Віктор Павлік на "Українській пісні" / Фото 24 каналу



БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса



БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса



Сергій Бабкін на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса



MELOVIN на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса



MELOVIN на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина



Джамала на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса



СКАЙ на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина



СКАЙ на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса



Глядачі на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина



Ірина Білик на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина



Ірина Білик на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина



Віктор Павлік на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина



Гурт ВВ на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина



Гурт ВВ на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса



Гурт АНЦЯ – переможці "Української пісні" / Фото Євгена Кравса



Гурт АНЦЯ – переможці "Української пісні" / Фото Руслана Литвина



Гурт АНЦЯ – переможці "Української пісні" / Фото Руслана Литвина