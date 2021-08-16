Семичасовой марафон Национального проекта "Украинская песня" (Ukrainian Song Project) пришли послушать более 15 тысяч меломанов. Поле "Арены Львов" заполонили любители украинской музыки. Чем удивляли организаторы в этом году – узнавайте в материале.

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Победитель "Украинской песни"

Марафон начали десять финалистов "Украинской песни", которые представили зажигательные и лирические песни:

АНЦЯ;

JULINOZA;

Semyokhina;

ЛЕV;

BORA;

GG Гуляй Город (feat. Morphom);

Sowa;

"Cry неба";

Маргарита Самойлова;

MARLEN.

Триумфатором нынешнего проекта стал колоритный коллектив из Мукачево – АНЦЯ. Девушки в необычных костюмах представили песню в этностиле – "Дримба". Победители получили продюсирование и запись песни на FOXXSTUDIOS Вадима Лисицы, а также промо и менеджмент от "Украинской песни" в течение года.



Группа АНЦЯ – победители "Украинской песни"/ Фото 24 канала

"Лозунг нынешнего проекта "Украинская песня": "История рождает будущее!". 14 августа на "Арене Львов" прозвучали песни, которые не просто стали хитами, а на каких росли и продолжают расти целые поколения. Так мы рассказали историю украинской музыки за 30 лет независимости Украины. А вместе открыли новые имена на нашей сцене, которые, я уверен, очень скоро с легкой руки "Украинской песни" станут известны на всю страну", – прокомментировал соучредитель и генеральный продюсер Национального проекта Ukrainian Song Project Тарас Курчик.



Тарас Курчик на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса

Праздничный концерт

В этом году праздник посвятили 30-летию Независимости Украины. На масштабной сцене прозвучали любимые хиты украинских слушателей, которые артисты презентовали в течение 30 лет. Среди них:



Группа ВВ на "Украинской песне" / Фото 24 канала

Также на сцену вышли другие хедлайнеры крупнейшего музыкального марафона лета:

Джамала;

MELOVIN;

Мята;

Анна Тринчер;

KHAYAT;

Никита Ломакин;

Gena Viter;

Сергей Лазановский;

MILA D;

Наталка Карпа;

Сергей Мироненко.

Сюрпризом вечера стал трогательный дуэт Сергея Бабкина с победительницей "Голоса страны" – Оксаной Мухой. Музыканты исполнили песню "Ще осінь зовсім молода", которую посвятили Героям Украины. Композиция символизировала объединение страны Муха – со Львова, Бабкин – из Харькова.



Сергей Бабкин и Оксана Муха на "Украинской песне"​ / Фото Руслана Литвина



Сергей Бабкин и Оксана Муха на "Украинской песне"​ / Фото Евгения Кравса

Ведущей концерта была Маша Ефросинина.



Маша Ефросинина на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса

Благотворительная миссия проекта

В этом году "Украинская песня" присоединилась к сбору средств для спасения жизни маленькой львовянки Виктории Полюги, у которой диагностировали редкое заболевание СМА (спинально мышечная атрофия). Девочку может спасти только один укол, стоимость которого составляет 2,3 миллиона долларов.

Также все желающие могут перечислить помощь по указанным реквизитам:

Приватбанк - 4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (папа) 5168 7427 1698 7346 Полюга Назар (папа);

Monobank – 5375411404612058;

Приватбанк – 5168742710339957 Коцовська Марьяна (мама);

Ощадбанк – 5167 8032 2632 0880 Коцовська Марьяна (мама).

Фотоотчет "Украинской песни" (Ukrainian Song Project)



Зрители на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса



Наталка Карпа на "Украинской песне" / Фото 24 канала



Группа ВВ на "Украинской песне" / Фото 24 канала



Анна Тринчер на "Украинской песне" / Фото 24 канала



Виктор Павлик на "Украинской песне" / Фото 24 канала



БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса



БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса



Сергей Бабкин на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса



MELOVIN на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса



MELOVIN на "Украинской песне" / Фото Руслана Литвина



Джамала на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса



СКАЙ на "Украинской песне" / Фото Руслана Литвина



СКАЙ на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса



Зрители на "Украинской песне" / Фото Руслана Литвина



Ирина Билык на "Украинской песне" / Фото Руслана Литвина



Ирина Билык на "Украинской песне" / Фото Руслана Литвина



Виктор Павлик на "Украинской песне" / Фото Руслана Литвина



Группа ВВ на "Украинской песне" / Фото Руслана Литвина



Группа ВВ на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса



Группа АНЦЯ – победители "Украинской песни" / Фото Евгения Кравса



Группа АНЦЯ – победители "Украинской песни" / Фото Руслана Литвина



Группа АНЦЯ – победители "Украинской песни" / Фото Руслана Литвина