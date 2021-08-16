Семичасовой марафон Национального проекта "Украинская песня" (Ukrainian Song Project) пришли послушать более 15 тысяч меломанов. Поле "Арены Львов" заполонили любители украинской музыки. Чем удивляли организаторы в этом году – узнавайте в материале.
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Победитель "Украинской песни"
Марафон начали десять финалистов "Украинской песни", которые представили зажигательные и лирические песни:
- АНЦЯ;
- JULINOZA;
- Semyokhina;
- ЛЕV;
- BORA;
- GG Гуляй Город (feat. Morphom);
- Sowa;
- "Cry неба";
- Маргарита Самойлова;
- MARLEN.
Триумфатором нынешнего проекта стал колоритный коллектив из Мукачево – АНЦЯ. Девушки в необычных костюмах представили песню в этностиле – "Дримба". Победители получили продюсирование и запись песни на FOXXSTUDIOS Вадима Лисицы, а также промо и менеджмент от "Украинской песни" в течение года.
Группа АНЦЯ – победители "Украинской песни"/ Фото 24 канала
"Лозунг нынешнего проекта "Украинская песня": "История рождает будущее!". 14 августа на "Арене Львов" прозвучали песни, которые не просто стали хитами, а на каких росли и продолжают расти целые поколения. Так мы рассказали историю украинской музыки за 30 лет независимости Украины. А вместе открыли новые имена на нашей сцене, которые, я уверен, очень скоро с легкой руки "Украинской песни" станут известны на всю страну", – прокомментировал соучредитель и генеральный продюсер Национального проекта Ukrainian Song Project Тарас Курчик.
Тарас Курчик на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса
Праздничный концерт
В этом году праздник посвятили 30-летию Независимости Украины. На масштабной сцене прозвучали любимые хиты украинских слушателей, которые артисты презентовали в течение 30 лет. Среди них:
- "Весна" от ВВ;
- "Ти мій" от Ирины Билык;
- "Ти подобаєшся мені" от Виктора Павлика;
- "Тебе це може вбити" от СКАЙ;
- "Де би я" от Сергея Бабкина;
- "Зорі запалали" от БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.
Группа ВВ на "Украинской песне" / Фото 24 канала
Также на сцену вышли другие хедлайнеры крупнейшего музыкального марафона лета:
- Джамала;
- MELOVIN;
- Мята;
- Анна Тринчер;
- KHAYAT;
- Никита Ломакин;
- Gena Viter;
- Сергей Лазановский;
- MILA D;
- Наталка Карпа;
- Сергей Мироненко.
Сюрпризом вечера стал трогательный дуэт Сергея Бабкина с победительницей "Голоса страны" – Оксаной Мухой. Музыканты исполнили песню "Ще осінь зовсім молода", которую посвятили Героям Украины. Композиция символизировала объединение страны Муха – со Львова, Бабкин – из Харькова.
Сергей Бабкин и Оксана Муха на "Украинской песне" / Фото Руслана Литвина
Сергей Бабкин и Оксана Муха на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса
Ведущей концерта была Маша Ефросинина.
Маша Ефросинина на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса
Благотворительная миссия проекта
В этом году "Украинская песня" присоединилась к сбору средств для спасения жизни маленькой львовянки Виктории Полюги, у которой диагностировали редкое заболевание СМА (спинально мышечная атрофия). Девочку может спасти только один укол, стоимость которого составляет 2,3 миллиона долларов.
Также все желающие могут перечислить помощь по указанным реквизитам:
- Приватбанк - 4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (папа) 5168 7427 1698 7346 Полюга Назар (папа);
- Monobank – 5375411404612058;
- Приватбанк – 5168742710339957 Коцовська Марьяна (мама);
- Ощадбанк – 5167 8032 2632 0880 Коцовська Марьяна (мама).
Фотоотчет "Украинской песни" (Ukrainian Song Project)
Зрители на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса
Наталка Карпа на "Украинской песне" / Фото 24 канала
Группа ВВ на "Украинской песне" / Фото 24 канала
Анна Тринчер на "Украинской песне" / Фото 24 канала
Виктор Павлик на "Украинской песне" / Фото 24 канала
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса
Сергей Бабкин на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса
MELOVIN на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса
MELOVIN на "Украинской песне" / Фото Руслана Литвина
Джамала на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса
СКАЙ на "Украинской песне" / Фото Руслана Литвина
СКАЙ на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса
Зрители на "Украинской песне" / Фото Руслана Литвина
Ирина Билык на "Украинской песне" / Фото Руслана Литвина
Ирина Билык на "Украинской песне" / Фото Руслана Литвина
Виктор Павлик на "Украинской песне" / Фото Руслана Литвина
Группа ВВ на "Украинской песне" / Фото Руслана Литвина
Группа ВВ на "Украинской песне" / Фото Евгения Кравса
Группа АНЦЯ – победители "Украинской песни" / Фото Евгения Кравса
Группа АНЦЯ – победители "Украинской песни" / Фото Руслана Литвина
Группа АНЦЯ – победители "Украинской песни" / Фото Руслана Литвина