Семигодинний марафон Національного проєкту "Українська пісня" (Ukrainian Song Project) прийшли послухати понад 15 тисяч меломанів. Поле "Арени Львів" заполонили поціновувачі української музики. Чим дивували організатори цього року – дізнавайтеся у матеріалі.
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Переможець "Української пісні"
Марафон розпочали десятеро фіналістів "Української пісні", які презентували запальні та ліричні пісні:
- АНЦЯ;
- JULINOZA;
- Semyokhina;
- ЛЕV;
- BORA;
- GG Гуляй Город (feat. Morphom);
- Sowa;
- "Cry неба";
- Маргарита Самойлова;
- MARLEN.
Тріумфатором цьогорічного проєкту став колоритний колектив з Мукачева – АНЦЯ. Дівчата у незвичних костюмах презентували пісню в етностилі – "Дримба". Переможці отримали продюсування та запис пісні на FOXXSTUDIOS Вадима Лисиці, а також промо та менеджмент від "Української пісні" протягом року.
Гурт АНЦЯ – переможці "Української пісні" / Фото 24 каналу
"Гасло цьогорічного проєкту "Українська пісня": "Історія народжує майбутнє!". 14 серпня на "Арені Львів" прозвучали пісні, які не просто стали хітами, а на яких зростали та продовжують зростати цілі покоління. Так ми розповіли історію української музики за 30 років незалежності України. А водночас відкрили нові імена на нашій сцені, які, я впевнений, уже незабаром з легкої руки "Української пісні" стануть відомими на всю країну", – прокоментував співзасновник та генеральний продюсер Національного проєкту Ukrainian Song Project Тарас Курчик.
Тарас Курчик на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса
Святковий концерт
Цього року свято присвятили 30-річчю Незалежності України. На масштабній сцені пролунали найулюбленіші хіти українських слухачів, які артисти презентували протягом 30 років. Серед них:
- "Весна" від ВВ;
- "Ти мій" від Ірини Білик;
- "Ти подобаєшся мені" від Віктора Павліка;
- "Тебе це може вбити" від СКАЙ;
- "Де би я" від Сергія Бабкіна;
- "Зорі запалали" від БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.
Гурт ВВ на "Українській пісні" / Фото 24 каналу
Також на сцену вийшли інші хедлайнери найбільшого музичного марафону літа:
- Джамала;
- MELOVIN;
- М'ята;
- Анна Трінчер;
- KHAYAT;
- Нікіта Ломакін;
- Gena Viter;
- Сергій Лазановський;
- MILA D;
- Наталка Карпа;
- Сергій Мироненко.
Сюрпризом вечора став зворушливий дует Сергія Бабкіна з переможницею "Голосу країни" – Оксаною Мухою. Музиканти виконали пісню "Ще осінь зовсім молода", яку присвятили Героям України. Композиція символізувала об'єднання країни: Муха – зі Львова, Бабкін – з Харкова.
Сергій Бабкін та Оксана Муха на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина
Сергій Бабкін та Оксана Муха на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса
Ведучою концерту була Маша Єфросиніна.
Маша Єфросиніна на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса
Благодійна місія проєкту
Цього року "Українська пісня" долучилася до збору коштів для порятунку життя маленької львів'янки Вікторії Полюги, у якої діагностували рідкісне захворювання – СМА (спінально м'язова атрофія). Дівчинку може врятувати лише один укол, вартість якого складає 2,3 мільйона доларів.
Також усі охочі можуть перерахувати допомогу за вказаними реквізитами:
- Приватбанк - 4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато) 5168 7427 1698 7346 Полюга Назар (тато);
- Monobank – 5375411404612058;
- Приватбанк – 5168742710339957 Коцовська Мар'яна (мама);
- Ощадбанк – 5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар'яна (мама).
Фотозвіт "Української пісні" (Ukrainian Song Project)
Глядачі на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса
Наталка Карпа на "Українській пісні" / Фото 24 каналу
Гурт ВВ на "Українській пісні" / Фото 24 каналу
Анна Трінчер на "Українській пісні" / Фото 24 каналу
Віктор Павлік на "Українській пісні" / Фото 24 каналу
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса
Сергій Бабкін на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса
MELOVIN на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса
MELOVIN на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина
Джамала на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса
СКАЙ на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина
СКАЙ на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса
Глядачі на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина
Ірина Білик на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина
Ірина Білик на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина
Віктор Павлік на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина
Гурт ВВ на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина
Гурт ВВ на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса
Гурт АНЦЯ – переможці "Української пісні" / Фото Євгена Кравса
Гурт АНЦЯ – переможці "Української пісні" / Фото Руслана Литвина
Гурт АНЦЯ – переможці "Української пісні" / Фото Руслана Литвина