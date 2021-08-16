Семигодинний марафон Національного проєкту "Українська пісня" (Ukrainian Song Project) прийшли послухати понад 15 тисяч меломанів. Поле "Арени Львів" заполонили поціновувачі української музики. Чим дивували організатори цього року – дізнавайтеся у матеріалі.

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Переможець "Української пісні"

Марафон розпочали десятеро фіналістів "Української пісні", які презентували запальні та ліричні пісні:

АНЦЯ;

JULINOZA;

Semyokhina;

ЛЕV;

BORA;

GG Гуляй Город (feat. Morphom);

Sowa;

"Cry неба";

Маргарита Самойлова;

MARLEN.

Тріумфатором цьогорічного проєкту став колоритний колектив з Мукачева – АНЦЯ. Дівчата у незвичних костюмах презентували пісню в етностилі – "Дримба". Переможці отримали продюсування та запис пісні на FOXXSTUDIOS Вадима Лисиці, а також промо та менеджмент від "Української пісні" протягом року.



Гурт АНЦЯ – переможці "Української пісні" / Фото 24 каналу

"Гасло цьогорічного проєкту "Українська пісня": "Історія народжує майбутнє!". 14 серпня на "Арені Львів" прозвучали пісні, які не просто стали хітами, а на яких зростали та продовжують зростати цілі покоління. Так ми розповіли історію української музики за 30 років незалежності України. А водночас відкрили нові імена на нашій сцені, які, я впевнений, уже незабаром з легкої руки "Української пісні" стануть відомими на всю країну", – прокоментував співзасновник та генеральний продюсер Національного проєкту Ukrainian Song Project Тарас Курчик.



Тарас Курчик на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса

Святковий концерт

Цього року свято присвятили 30-річчю Незалежності України. На масштабній сцені пролунали найулюбленіші хіти українських слухачів, які артисти презентували протягом 30 років. Серед них:



Гурт ВВ на "Українській пісні" / Фото 24 каналу

Також на сцену вийшли інші хедлайнери найбільшого музичного марафону літа:

Джамала;

MELOVIN;

М'ята;

Анна Трінчер;

KHAYAT;

Нікіта Ломакін;

Gena Viter;

Сергій Лазановський;

MILA D;

Наталка Карпа;

Сергій Мироненко.

Сюрпризом вечора став зворушливий дует Сергія Бабкіна з переможницею "Голосу країни" – Оксаною Мухою. Музиканти виконали пісню "Ще осінь зовсім молода", яку присвятили Героям України. Композиція символізувала об'єднання країни: Муха – зі Львова, Бабкін – з Харкова.



Сергій Бабкін та Оксана Муха на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина



Сергій Бабкін та Оксана Муха на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса

Ведучою концерту була Маша Єфросиніна.



Маша Єфросиніна на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса

Благодійна місія проєкту

Цього року "Українська пісня" долучилася до збору коштів для порятунку життя маленької львів'янки Вікторії Полюги, у якої діагностували рідкісне захворювання – СМА (спінально м'язова атрофія). Дівчинку може врятувати лише один укол, вартість якого складає 2,3 мільйона доларів.

Також усі охочі можуть перерахувати допомогу за вказаними реквізитами:

Приватбанк - 4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато) 5168 7427 1698 7346 Полюга Назар (тато);

Monobank – 5375411404612058;

Приватбанк – 5168742710339957 Коцовська Мар'яна (мама);

Ощадбанк – 5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар'яна (мама).

Фотозвіт "Української пісні" (Ukrainian Song Project)



Глядачі на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса



Наталка Карпа на "Українській пісні" / Фото 24 каналу



Гурт ВВ на "Українській пісні" / Фото 24 каналу



Анна Трінчер на "Українській пісні" / Фото 24 каналу



Віктор Павлік на "Українській пісні" / Фото 24 каналу



БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса



БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса



Сергій Бабкін на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса



MELOVIN на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса



MELOVIN на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина



Джамала на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса



СКАЙ на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина



СКАЙ на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса



Глядачі на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина



Ірина Білик на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина



Ірина Білик на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина



Віктор Павлік на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина



Гурт ВВ на "Українській пісні" / Фото Руслана Литвина



Гурт ВВ на "Українській пісні" / Фото Євгена Кравса



Гурт АНЦЯ – переможці "Української пісні" / Фото Євгена Кравса



Гурт АНЦЯ – переможці "Української пісні" / Фото Руслана Литвина



Гурт АНЦЯ – переможці "Української пісні" / Фото Руслана Литвина