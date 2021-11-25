Премьера нового видеоклипа состоялась 25 ноября на ютуб-канале артистки ROXOLANA. Как сообщили в пресс-службе, автором слов стала певица, которая написала на стихи знаменитого поэта-футуриста Михаила Семенко, а режиссером клипа – Митти Мисюра. Композиция является частью проекта Ukraine Is, который ROXOLANA посвятила соединению украинской поэзии и современной музыки.

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Согласно сюжету, Александра Зарицкая и Роксолана Сирота помогают друг другу проучить своих бойфрендов, которые предали их с другими девушками. ROXOLANA исполняет "сумасшедший" танец, затем расправляется с женихом своей подруги, в то же время как Зарицкая безжалостно распиливает пополам автомобиль с мужчиной, который предает ее подругу. Что интересно, для нового клипа Александра превратилась в зажигательную блондинку.

ROXOLANA и KAZKA – Не своя: смотреть видео онлайн

Я считаю, девушки должны не соревноваться, а поддерживать друг друга. Я рада, что Саше понравилась эта идея и она согласилась на все наши эксперименты. Также мне приятно, что песню уже активно слушают на музыкальных платформах и таким образом слушатели по-новому открывают для себя поэзию Михаила Семенко", – прокомментировала выход клипа ROXOLANA.



ROXOLANA в клипе "Не своя" / Фото пресс-службы артистки

Зарицкая добавляет, что на съемках клипа "Не своя" они изрядно повеселились. Также ей очень понравился образ, в котором она снялась.

До этого я никогда не превращалась в блондинку! Но на самом деле это видео о взаимоподдержке, которая особенно нужна тогда, когда кто-то из нас переживает обман или измену. Мы с Роксоланой показываем, что дружба и девичья солидарность способны победить любые невзгоды,

– отмечает звезда группы KAZKA.



Александра Зарицкая стала блондинкой в клипе "Не своя" / Фото пресс-службы